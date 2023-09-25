На запуске пиковый онлайн Payday 3 составил 218 тыс. игроков на всех платформах

В выходные дни запуска Payday 3 имела пиковое количество одновременных игроков (CCU) на всех платформах - 218 250 и пиковое количество уникальных игроков - 1 347 510 (DAU). На данный момент у Starbreeze Nebula 3 794 172 зарегистрированных пользователя.
Инфраструктура подбора игроков Payday 3 не показала ожидаемых результатов. В программе подбора игроков произошла непредвиденная ошибка, из-за которой она не смогла справиться с огромным наплывом игроков. Эта проблема привела к неисправимой ситуации для стороннего партнера Starbreeze по подбору игроков.
Новая версия программного обеспечения сервера подбора игроков была постепенно развернута во всех регионах, что привело к повышению производительности. Однако обновление программного обеспечения, сделанное партнером поздно вечером в воскресенье, снова привело к нестабильности в инфраструктуре подбора игроков. Партнер продолжает работать над улучшением и стабилизацией онлайн-систем Payday 3.
Это с гейм пасом.Арт со 2рой части.Тут нет береты и таких бульдозеров.
Ошибка подключения. Вчера вечером нельзя было поиграть, как собственно и сегодня.
Проблема с серверами решается одним действием. Добавлением возможности хостинга сервера на стороне клиента как это было в 2 части. Почему это так сложно сделать?Игра вышла уже как 4 дня и до сих пор проблемы. У них даже в открытой бете перед релизом были проблемы с серврами. Они вообще учаться на своих ошибках?
прям сейчас пытался поиграть, ошибка сервера, найс )
Слабенько, слабенько...