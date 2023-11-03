Наконец-то вышел первый патч для Payday 3 с более чем 100 исправлениями

После нескольких задержек Payday 3 от Starbreeze Studios наконец-то получила свой первый патч с исправлениями ошибок и улучшениями качества игры. Он предоставляет всем игрокам предметы, доступные по предварительному заказу и специфичные для изданий, а также обновляет систему помощи при прицеливании для PS5. Также исправлены сбои, возникавшие при ответе на радио, прыжках до окончания ограбления и при множественных взрывах.
Starbreeze также подтвердила некоторые изменения в таких навыках, как «Последний выживший» и «Поднятие брони», которые будут в следующем обновлении. Команда не ожидает «больших ослаблений» других навыков, но время покажет. Тем временем компания ищет новые способы восстановления брони, одновременно заботясь о здоровье, которое «неэффективно».
К сожалению, изменения в последнем будут «постепенными изменениями в течение первого года обновлений, а не одним масштабным обновлением». Ознакомьтесь с полными примечаниями к патчу по ссылке.
Payday 3 доступна для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.
Доверие игроков трудно будет вернуть.
ХЗ что им теперь надо сделать, что бы игроков вернуть.
Ну наверное сделать 3ю часть на 2 порядка выше чем 2ю, а пока они только лажают