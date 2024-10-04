Недавние отзывы игроков в Steam о Payday 3 "в основном положительные", чем хвастаются разработчики

Помните, какой шум поднялся вокруг Payday 3 в сентябре прошлого года? Игроки не стеснялись в выражениях, критикуя всё подряд: от скудного контента до технических глюков и проблем с соединением. Неудивительно, что оценки в Steam ушли в глубокий минус. Но, похоже, ситуация потихоньку выправляется.
Сотрудники Starbreeze Studios не упустили шанс похвастаться и выложили скриншот с «в основном положительными» недавними отзывами. Если верить статистике, за последний месяц аж 70% обзоров Payday 3 оказались на позитиве. Игроки хвалят свежие обновления и DLC, а также отмечают, что многие спорные механики наконец-то подправили. Однако расслабляться рано — в целом игра всё ещё барахтается в «смешанных» отзывах. Главные камни преткновения? Дорогущие дополнения и всё тот же недостаток контента по сравнению с предшественницей.
А ещё у игры проблемы с онлайном. На момент написания новости пиковый онлайн Payday 3 за сутки едва перевалил за 1,3 тысячи человек. Для сравнения, вторая часть за то же время собрала более 15 тысяч игроков.
В общем, Payday 3 потихоньку выкарабкивается из ямы критики, но до полной реабилитации ещё далековато. Разработчикам явно есть над чем поработать, чтобы вернуть доверие поклонников и привлечь новых игроков.
Не прошло и года, а погодите...
Игроки хвалят dlc? Совсем уже поехали? Хвалят то, что с них бабки сверху лупят. Конченный гейминг современности.
Т.е по твоей логике 300 рублей раз в 3 месяца на ДЛС к pd3 это прям очень дорого да?
Ты откуда такой взялся что 300 рублей на ДЛС раз в 3 месяца пожалел?
Оттуда, где за игры нормальные люди платят один раз, а не из времен, когда наивных лохов выдаивают на постоянной основе.
Скажи это игрокам из csgo когда они свои сраные скины покупают.... Но ты же ответишь "Нет, это другое"
Я не вижу ничего доильного в Pd3, игра развивается, ДЛС не так много стоит, я уверен что даже у бомжа за 3 месяца хотя бы есть 300р что бы хватило ДЛС купить. Тем более что альтернатив таким игр нет.
пейдей пытался сесть на рельсы платных скинов и оподливился.
Я на этих скинах благодаря pd2 купил себе pd3
PDTH со своими 5 хайстами живет вроде и ниче
А люди до PD3 докапались
Как раз таки 1й PD мёртв
Живее всех живых PD2.
PD3 просто труп