Недавние отзывы игроков в Steam о Payday 3 "в основном положительные", чем хвастаются разработчики

Помните, какой шум поднялся вокруг Payday 3 в сентябре прошлого года? Игроки не стеснялись в выражениях, критикуя всё подряд: от скудного контента до технических глюков и проблем с соединением. Неудивительно, что оценки в Steam ушли в глубокий минус. Но, похоже, ситуация потихоньку выправляется.

Сотрудники Starbreeze Studios не упустили шанс похвастаться и выложили скриншот с «в основном положительными» недавними отзывами. Если верить статистике, за последний месяц аж 70% обзоров Payday 3 оказались на позитиве. Игроки хвалят свежие обновления и DLC, а также отмечают, что многие спорные механики наконец-то подправили. Однако расслабляться рано — в целом игра всё ещё барахтается в «смешанных» отзывах. Главные камни преткновения? Дорогущие дополнения и всё тот же недостаток контента по сравнению с предшественницей.

А ещё у игры проблемы с онлайном. На момент написания новости пиковый онлайн Payday 3 за сутки едва перевалил за 1,3 тысячи человек. Для сравнения, вторая часть за то же время собрала более 15 тысяч игроков.

В общем, Payday 3 потихоньку выкарабкивается из ямы критики, но до полной реабилитации ещё далековато. Разработчикам явно есть над чем поработать, чтобы вернуть доверие поклонников и привлечь новых игроков.