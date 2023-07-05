Новый дневник разработчиков Payday 3 погружает в боевые системы и оружие ©

Вышло новое видео Payday 3, проливающее свет на то, как будут работать оружие и боевые системы в игре. В ролике сотрудники Starbreeze рассказывают о моделировании сложности, движений и повреждений, а также о многих других системах, которые влияют на то, как будет выглядеть Payday 3.

После некоторого времени, проведенного, так сказать, в духовке, похоже, что работа над Payday 3 близится к завершению; дата выхода в сентябре была объявлена на выставке Xbox в этом году, так что до выхода следующей версии культового многопользовательского ограбления осталось недолго. В этом духе Starbreeze выпускает серию дневников разработчиков, в которых подробно описываются различные части игры, и третий эпизод называется просто "Бой".

Трейлер начинается с того, что старший дизайнер Миодраг Ковачевич рассказывает о четырех режимах сложности в игре: Normal, Hard, Very Hard и Overkill. Вопреки ожиданиям, Normal - это, по сути, обучающий режим игры, Hard - это стандартная сложность, а Very Hard - это, вероятно, то, с чего начнут игроки-ветераны. Режим Overkill, тем временем, Ковачевич описывает как "жестокий" и "несправедливый".

Старший дизайнер Джимми Карлстрем и ведущий программист игрового процесса Мартин Ваерн рассказывают о том, как в Payday 3 будут работать броня и вес. Системы передвижения будут включать маневрирование и скольжение, но чем больше на вас брони, тем медленнее вы будете двигаться. Броня также может разлететься на осколки, а особые враги могут игнорировать броню и бить вас прямо, так сказать, по шкале здоровья, так что вам придется быть осторожным во время игры.

Затем Starbreeze подробно описывает типы врагов, включая особых врагов. Например, вернулся враг Бульдозер, и у него будет несколько новых повадок, включая способность "набрасываться" на игрока и сбивать его с ног. Если вы действительно ненавидите определенного врага, такого как Бульдозер, Starbreeze говорит, что вы сможете создать билд, который "практически удалит" его из игры, но это сделает вас слабее в других местах, и именно в этом случае на помощь придет кооперативная игра.

Когда речь заходит об оружии, Starbreeze говорит, что моддинг - выбор собственных компонентов для добавления - будет работать так же, как и в Payday 2, но приобретение этих модов будет немного отличаться. У каждого оружия теперь есть свой собственный путь развития, и вам придется играть с этим оружием, чтобы разблокировать новые детали для него.

Еще один новый элемент оружия в Payday 3 - оружие Overkill Weapons, которое призвано увеличить мощность и может быть использовано после определенного прогресса в миссии. Вместе с такими устройствами, как мини-камеры и глушилки, они должны гарантировать, что у вашей команды есть все необходимое, чтобы справиться с ограблениями в игре.

Стоит посмотреть этот дневник разработчиков Payday 3 полностью, если вы хотите узнать, что нового и что возвращается в боевые действия игры. Payday 3 выходит на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S 21 сентября.