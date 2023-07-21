Новый ролик Payday 3 посвятили художественному оформлению, анимации и внимание к деталям

Starbreeze продолжает рассказывать о новых возможностях Payday 3. В недавнем дневнике разработки обсуждаются художественное оформление и анимация. В то время как команда рассказывает об анимации перезарядки и использования захвата движений при анимации смерти, микроразрушения, пожалуй, являются самым интересным дополнением.
Микроразрушения включают в себя разбивающиеся кастрюли, опрокидывающиеся миски с фруктами, взрывающиеся на принтерах бумаги и т.д. В сочетании с динамичным окружением это создает атмосферу хаоса. Команда хочет сделать упор на гиперреализм, что видно по окружению и количеству деталей.
Однако при этом хочется добавить немного Голливуда, что объясняет чрезмерную реалистичность анимации смерти. Starbreeze также стремится создать хорошую базу для анимационных систем, чтобы было проще добавлять новое оружие и персонажей.
Payday 3 выходит 21 сентября для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.
Разрушаемое окружение выглядит очень неплохо, за это лайк!
Падающие кастрюли и фрукты уууу...ведь ради этого люди покупают игры - тупо смотреть на падающие предметы
шизоиды бл
а че полиция такая тупая)