Новый ролик Payday 3 посвятили художественному оформлению, анимации и внимание к деталям ©

Starbreeze продолжает рассказывать о новых возможностях Payday 3. В недавнем дневнике разработки обсуждаются художественное оформление и анимация. В то время как команда рассказывает об анимации перезарядки и использования захвата движений при анимации смерти, микроразрушения, пожалуй, являются самым интересным дополнением.

Микроразрушения включают в себя разбивающиеся кастрюли, опрокидывающиеся миски с фруктами, взрывающиеся на принтерах бумаги и т.д. В сочетании с динамичным окружением это создает атмосферу хаоса. Команда хочет сделать упор на гиперреализм, что видно по окружению и количеству деталей.

Однако при этом хочется добавить немного Голливуда, что объясняет чрезмерную реалистичность анимации смерти. Starbreeze также стремится создать хорошую базу для анимационных систем, чтобы было проще добавлять новое оружие и персонажей.

Payday 3 выходит 21 сентября для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.