Новый ролик Payday 3 рассказывает о том, чем уникальны ограбления в многопользовательском шутере

Компания Starbreeze выпустила новый видеоролик Payday 3, в котором рассказывается о том, чем уникальны ограбления в многопользовательском шутере.
В трейлере рассказывается о том, чего можно ожидать от ограблений в Payday 3, чем они отличаются от Payday 2 и с какими трудностями столкнулись разработчики при их создании.
По словам ведущего продюсера Андреаса Халл-Пеннингера (Andreas Häll-Penninger), в Payday 3 будет 8 уникальных ограблений, и цель команды - сделать так, чтобы каждое из них "имело свою индивидуальность".
По словам руководителя отдела дизайна Пера Сторлоккена (Per Storlokken), одной из ключевых задач является обеспечение координации позиционирования и передвижения игроков во время ограблений, что является основой стелса в Payday 3.
Одним из важных изменений в этой игре является то, что нарушение скрытности не должно восприниматься как провал. Системы Payday 3 устроены таким образом, что в случае обнаружения можно сменить стиль игры, а не чувствовать, что все испортил.
Среди изменений по сравнению с Payday 2 - отказ от быстрых действий в пользу передвижения и координации, а также диверсификация типов гражданских.
Старший дизайнер Миодраг Ковачевич говорит, что гражданские лица теперь делятся на "обычных Джо Шмо" и служащих, и что они будут заботиться о разных вещах.
Халл-Пеннингер говорит, что мир Payday также изменился со времен Payday 2, поэтому во время ограблений вы увидите больше высокотехнологичных систем и средств защиты.
В заключение Сторлоккен говорит, что сложность скрытности в разных ограблениях "довольно сильно" варьируется, поэтому и ваш подход должен меняться.
Payday 3 выйдет 21 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Какая же казуальщина, какой кринж. Оно эволюционирует, но назад. Когда только что вышел из Ready Or Not и смотришь этот ролик, ловишь кучу кринжа. В левой руке у него резак, а в правой пистолет, и он вырезает идеально ровный круг. Bruh
Да ну брось, Дмитрий. Тебе показалось, что грабитель с автоматическим оружием прошел мимо тебя в 5 метрах. Стоим, ждем обед
Даже для казуала это перебор. Чел в открытую стоит и принимает десятки пуль в себя от как минимум 4х копов, один их которых джаггер с пулеметом. УХХХХ
Дмитрий подходит к обеденному столу взять чашечку кофе, ибо ему опять мерещится человек в маске и с пистолетом, который в него тыкает. Игнорируем
ай! ренбовы тоже огонь старые, swat
это так .... аркада
теперь можно донатить прям с горячих клавиш в игре? походу это единственная новая фича.