Новый трейлер Payday 3 с Gamescom показывает ограбление порта

В рамках мероприятия Gamescom 2023 разработчики из студии Overkill Software решили порадовать геймеров новым трейлером Payday 3. В новой части популярного кооперативного шутера можно будет грабить крупнейшие порты. Свежий ролик, как раз, показывает ограбление порта Джерси в Нью-Йорке.
Порт Джерси — это один из самых богатых, в прямом смысле этого слова, портов всего мира. Через него проходит тысячи ценных грузов, которые легко сбыть на черном рынке. В Payday 3 вы сможете разными способами проникнуть на склады порта и вынести все самое ценное.
Релиз Payday 3 состоится 21 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.