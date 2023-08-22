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Payday 3 21.09.2023
6.7 123 оценки

Новый трейлер Payday 3 с Gamescom показывает ограбление порта

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Gutsz
Новости

В рамках мероприятия Gamescom 2023 разработчики из студии Overkill Software решили порадовать геймеров новым трейлером Payday 3. В новой части популярного кооперативного шутера можно будет грабить крупнейшие порты. Свежий ролик, как раз, показывает ограбление порта Джерси в Нью-Йорке.

Порт Джерси — это один из самых богатых, в прямом смысле этого слова, портов всего мира. Через него проходит тысячи ценных грузов, которые легко сбыть на черном рынке. В Payday 3 вы сможете разными способами проникнуть на склады порта и вынести все самое ценное.

Релиз Payday 3 состоится 21 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

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