О "смерти" Payday 3 говорить пока рано: Starbreeze удваивает количество разработчиков для исправления шутера

Компания Deep Silver вместе с командой разработчиков из Starbreeze Studios осенью прошлого года выпустила долгожданное продолжение популярного кооперативного шутера Payday 2. Релиз новой части игры про ограбления и перестрелки с полицией вряд ли можно назвать успешным. Payday 3 на выходе столкнулась с рядом технических проблем, а многие игроки остались разочарованными доступным контентом. Тем не менее "хоронить" проект пока не стоит, у авторов запланирована серьезная работа над ошибками.
Представители студии Starbreeze подтвердили провальный запуск Payday 3 на всех платформах. Многие игроки остались неудовлетворенными игрой в ее нынешнем виде, именно поэтому разработчики удваивают свои усилия по её улучшению. Для этого были изучены тысячи пользовательских отзывов, и оригинальный штат команды разработчиков был увеличен.
Мы собрали ударную команду из ветеранов-разработчиков, представляющих дизайн, сообщество, коммуникационную и производственную команды, с целью довести Payday 3 до уровня, который будет соответствовать вашим ожиданиям.
В настоящее время в Starbreeze Studios разрабатывают план, определяя, какие изменения внести в игру, чтобы она стала тем сиквелом Payday, который нужен фанатам шутера. Подробный отчет команды и сам план обещают представить в феврале этого года. Он позволит игрокам понять, какие обновления ожидают Payday 3 в 2024 году.
Ну чтож удачи им
Мы собрали ударную команду из ветеранов-разработчиков
А до этого кто был