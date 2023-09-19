Обновление Intel ARC Game On Driver 31.0.101.4826: Поддержка новых игр

Доступна новая версия драйвера Intel Arc & Iris Xe Graphics Driver 31.0.101.4826 Non-WHQL для Windows 11 и Windows 10. Обновление включает поддержку новых игр на Intel Arc A-series, улучшение производительности в Hitman Absolution и Bioshock Infinite, исправлен сбой в Trackmania (DX11).
Компания Intel объявила о доступности драйвера Intel Arc & Iris Xe Graphics Driver версии 31.0.101.4826 Non-WHQL. В новой версии для видеокарт Intel Arc A-series добавлена поддержка Intel Game On Driver в играх Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Payday 3, Lies of P и Party Animals, улучшена производительность в играх Hitman Absolution и Bioshock Infinite и исправлен сбой при запуске игры Trackmania (DX11).
Что нового
Игровые улучшения
Поддержка Intel Game On Driver для графики Intel Arc A-series в следующих играх:
- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
- Payday 3
- Lies of P
- Party Animals
Улучшение производительности игр по сравнению с драйвером Intel 31.0.101.4824:
- Hitman Absolution (DX11): увеличение производительности до 17% при разрешении 1080p на ультра настройках.
- Bioshock Infinite (DX11): увеличение производительности до 27% при разрешении 1080p на очень высоких настройках.
Эти обновления направлены на улучшение игрового опыта для пользователей, использующих графические решения Intel.
Исправленные проблемы
Видеокарты Intel Arc
- В игре Trackmania (DX11) могли возникать сбои при запуске игры. Эта проблема теперь исправлена.
Известные проблемы
Известные проблемы в обновлении драйвера Intel Arc & Iris Xe Graphics Driver 31.0.101.4826:
Видеокарты Intel Arc:
- В игре Starfield (DX12) могут возникать случайные сбои в некоторых областях.
- В Starfield (DX12) при использовании динамического масштабирования разрешения (Dynamic Resolution Scaling) может наблюдаться искажение. Временное решение: изменить значение ползунка масштабирования разрешения.
- В Starfield DX12) на некоторых объектах в игре могут отображаться текстуры с низким качеством.
- В Starfield (DX12) могут мерцать текстуры источников света во время игры.
- В игре Fortnite (DX12) могут наблюдаться мерцающие искажения во время игры.
- В игре "UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection" (DX12) на персонажах может наблюдаться искажение текстур. При использовании некоторых мод
- Кампания в игре "Halo Infinite (DX12)" может вызывать сбой приложения на некоторых системных конфигурациях.
- В игре "Dead by Daylight (DX11)" может происходить сбой приложения во время игры.
- Topaz Video AI может столкнуться с ошибками при использовании некоторых моделей для улучшения видео.
- При выполнении операций рендеринга в программе Adobe After Effects может возникать аварийное завершение приложения.
- Некоторые ноутбуки с графикой Intel Arc A-Series могут неправильно отображать завышенное значение по умолчанию для тактовой частоты. Это означает, что инструменты или программы, которые мониторят или отображают тактовую частоту графического процессора, могут показывать значение, которое выше, чем реальная рабочая частота устройства.
Видеокарты Intel Iris Xe MAX:
- Установка драйвера может быть неуспешной на некоторых ноутбуках с устройствами Intel Iris Xe + Iris Xe MAX. Для успешной установки может потребоваться перезагрузка системы и повторная установка графического драйвера.