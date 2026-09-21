Обновление к трехлетию Payday 3 - последняя попытка спасти угасающий симулятор ограблений

Ближайший апдейт для Payday 3 станет определяющим моментом в истории кооперативного шутера. Игра отмечает третью годовщину, но всё это время она пыталась оправиться после провального старта, из-за которого игроки массово вернулись во вторую часть или ушли в другие проекты. Сентябрьское обновление от студии Starbreeze — это буквально финальный шанс удержаться на плаву, поэтому разработчики идут ва-банк. Игроков ждут масштабные изменения: переосмысление сюжета, умный ИИ противников и бесплатный доступ ко всем ограблениям.

Главный анонс — абсолютно все ранее платные ограбления из DLC теперь входят в базовую версию игры. Более того, разработчики пообещали, что и весь будущий контент такого рода будет бесплатным, а игроки, уже купившие дополнения, получат эксклюзивные награды.

Вместе с этим игра получит полное переосмысление сюжетной кампании. В Starbreeze честно признают, что история получилась неудачной, а попытки развивать ее дальше завели авторов в тупик. Новичкам было тяжело понять, кто такая Шейд (Shade) и какова ее роль в банде. Чтобы исправить это, структуру миссий полностью переработают. Теперь существующие ограбления расставят в новом, логичном порядке, создав цельную сюжетную линию с заделом на будущее.

Еще одним важным нововведением станет полноценный тир. В нем можно моментально настраивать дистанцию до мишеней и испытывать любые пушки — даже те, которые еще не разблокированы. В тире разрешат включить отображение урона, чтобы в деталях изучить разброс, критические попадания и убойность каждого ствола.

Геймдизайнер Лиза Колпачева рассказала об улучшениях в поведении противников. По ее словам, раньше нападения врагов больше напоминали хаотичную атаку назойливого роя. Обновленная система сделает перестрелки более понятными и тактическими. Игроки будут четко понимать, с какого фланга наступает основная группа силовиков и какое направление нужно удерживать, пока напарники прикрывают тыл.

Серьезным правкам подверглись и особые враги. По словам Колпачевой, разработчики просто убрали у них всё, что мешало им выделяться. К примеру, у «Тазеров» (Zappers) отняли пистолеты, из которых они стреляли чаще, чем использовали свой основной шокер. «Гренадеры» (Grenadiers) сохранили ручные пулеметы, но теперь закидывают игроков гранатами куда активнее. Вдобавок они научились быстро бегать — медлительные и неуклюжие проходки, снижавшие всякую угрозу, остались в прошлом.

Изменения затронут и арсенал самих грабителей. Метательное снаряжение решили ограничить, чтобы игроки не могли закидать гранатами всё здание и сломать баланс миссии. В результате из категории вспомогательного снаряжения убрали осколочные гранаты — их место заняли светошумовые, под которые добавили отдельное древо навыков. Кроме того, переработка звукового движка сделала выстрелы более четкими и сочными: теперь по звуку легко определить, кто ведет огонь и откуда целится.

Еще одно крупное нововведение — система перков для оружия. У каждого класса пушек появится от 3 до 5 уникальных пассивных умений. Одни работают только тогда, когда оружие находится в руках, а другие дают бонусы, пока оно просто экипировано в комплект. Среди фаворитов у разработчиков — перк «Вампир» для пистолетов-пулеметов (лечит в зависимости от нанесенного урона) и «Выдернутая чека» (позволяет выдернуть чеку из гранаты врага, используемого в качестве «живого щита», перед тем как толкнуть его в толпу). Именное оружие также получит эксклюзивные перки, недоступные для стандартных образцов того же класса.

Из прочих улучшений — обновленное колесо эмоций с набором свежих анимаций. Главной же контентной новинкой станет боевой пропуск (Crimebond) под названием Brute Force. В него вошла легендарная портативная пила OVE9050 с несколькими типами дисков — для распила сейфов или для расправы над врагами. Также в игре появится дробовик Locomotive 12G: он занимает слот вторичного оружия и вмещает всего 3 патрона, но бьет «как разогнавшийся поезд». Вдобавок игроки смогут получить ручной пулемет Insurgent и стильный костюм «Анархист» с красной рубашкой и кожаной курткой.

Релиз этого масштабного обновления состоится во вторник, 22 сентября. Это радикальная встряска для игры и, пожалуй, лучший шанс для Starbreeze вернуть ушедшую аудиторию.

Что думаете? Есть ли у разработчиков шанс спасти Payday 3? Пишите в комментариях!