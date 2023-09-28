Обновление Payday 3 от 5 октября принесет более 200 исправлений ошибок; не исключен ремастеринг старых карт

Продолжение одного из самых популярных кооперативных шутеров, посвящённых ограблениям. В этой игре от студии Starbreeze вы можете вновь вжиться в роль члена банды PAYDAY, которая наводила ужас на полицию и граждан по всей Америке, а также совершала преступления в России. Эта беспощадная команда прославилась своими смелыми и хитрыми налётами, которые никто не мог предотвратить или раскрыть.

Однако, спустя несколько лет после их последнего грабежа, банду PAYDAY вызывает из заслуженного отдыха новая угроза, возникшая из хаоса, который они оставили за собой. Чтобы выяснить и устранить эту угрозу, банде PAYDAY придётся перебраться из Вашингтона в Нью-Йорк. Новый город принесёт с собой не только новые вызовы, но и новые возможности для тех, кто умеет планировать и действовать.

Поддайтесь своей жадности и разгуляйтесь в Payday 3. Кроме золота, налички, украшений и других ценностей, которые вы сможете похитить, у вас также будет возможность собрать обширную коллекцию оружия, косметики и наград. Но не думайте, что всё будет так просто. Вам придётся потрудиться и продумать всё до мелочей, чтобы унести как можно больше добычи.