Обновление Payday 3 от 5 октября принесет более 200 исправлений ошибок; не исключен ремастеринг старых карт

Хотя Starbreeze уже упоминала, что 5 октября этого года выйдет обновление Payday 3, студия раскрыла более подробную информацию об исправлениях, входящих в патч.
Выступая во время сегодняшней трансляции разработчиков Payday 3 на Twitch, глобальный бренд-директор Starbreeze Studios Альмир Листо и ведущий продюсер Андреас Пеннингер рассказали о некоторых исправлениях, входящих в обновление Payday 3 от 5 октября.
- Различные сбои
- Не открывающиеся достижения
- Косметика для PS5 и помощь при прицеливании
- Имена социальных сетей не отображаются на XBOX
- VIP-приглашение Rock the Cradle не работает на чрезмерной сложности.
- Охранников нельзя передавать в качестве заложников
- Ограбления не переходят на конечный экран в случае неудачи
- ИИ команды не оживляет игроков. Примечание: они также знают, что ИИ не так надежен, как хотелось бы игрокам.
Помимо исправлений, разработчики прокомментировали другие темы, такие как ремастеринг старых карт из франшизы, многодневные ограбления и многое другое.
- Больше достижений: в будущем будут добавлены дополнительные достижения. Цель — создать долгосрочную поддержку, подобную Payday 2.
- Обновления и косметика сообщества: после выхода обновления от 5 октября в дополнение к мероприятиям сообщества планируется добавлять частые обновления контента. Мероприятия «Дорожной карты» будут доработаны по мере их приближения. Работа над дополнительной косметикой ведется.
- Многодневные ограбления: Альмир отмечает: «Можно утверждать, что это сработало отлично, а можно утверждать, что нет, в зависимости от точки зрения. еще слишком рано говорить».
- Ремастеринг предыдущих карт: Разработчики считают, что Payday 3 — отличная возможность обновить старые карты Payday, хотя это не подтверждено. Обновленные карты будут иметь оригинальные элементы ограблений с новым «воображением». Им хотелось бы услышать отзывы игроков о том, какие старые ограбления они хотели бы увидеть снова.