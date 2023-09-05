Открытое бета-тестирование Payday 3 пройдёт с 8 по 11 сентября

Deep Silver и Starbreeze объявили, что проведут открытое техническое бета-тестирование кооперативного шутера с ограблениями Payday 3 с 8 по 11 сентября. Цель — провести стресс-тестирование серверов перед предстоящим запуском 21 сентября.
Техническая открытая бета-версия не потребует ключа для доступа и будет содержать тот же контент, что и технический закрытый бета-тест, проведенный в августе 2023 года. Она основана на версии игры от апреля 2023 года, а не на окончательной версии Payday 3. Эта техническая открытая бета-версия позволяет студию разработки, чтобы выявить потенциальные предстоящие проблемы с серверами до запуска.
Техническая открытая бета-версия Payday 3 предложит:
- Оригинальная банда: Даллас, Хокстон, Чейнс и Вульф. За всех культовых персонажей в масках клоунов, прославивших франшизу Payday, можно играть.
- Нечестивцам нет покоя — это ограбление банка в Payday 3, в ходе которого игрокам предстоит освободить небольшую банку от наличных, захламляющих их хранилище. Это их собственный выбор: действовать скрытно, чтобы никто не заметил, как испарились деньги, или действовать громко, чтобы по-настоящему ощутить ощущение ограбления Нью-Йорка.
- Все сложности будут доступны для игры, максимальный уровень — 22-й уровень бесчестия, а прогресс уровня оружия — 8.
Четыре самых известных преступника в масках клоунов в новейшей истории видеоигр возвращаются после отставки 21 сентября в Payday 3 на ПК в PC Game Pass, в Steam и Epic Games Store, а также Xbox Series S|X Game Pass, PlayStation 5. и GeForce Now.
У меня нет друзей, что бы играть в нее. С рандомами читеры или проигранные рейды(((
А вот в это мы играть будем)
А костюмированной реконструкции игры с участием полицейских, которые не в курсе, что происходящее - это "реконструкция игровой сцены", не будет случайно?