Payday 2 снова обошла Payday 3: свежий отчёт Starbreeze показывает тревожную динамику

Финансовый отчёт Starbreeze Studios показал, что противостояние между Payday 3 и Payday 2 складывается не в пользу новой части. Несмотря на попытки перезапуска и масштабные обновления, триквел по-прежнему уступает игре, которой уже 13 лет.

По итогам всего 2025 года Payday 3 всё же принесла больше выручки — около 76,5 млн шведских крон против 50,1 млн у Payday 2. Однако если смотреть только на последний квартал года, картина меняется: в конце 2025-го вторая часть заработала 14,8 млн крон, тогда как третья — лишь 8 млн.

Ещё показательнее динамика год к году. Доходы Payday 2 выросли по сравнению с 2024-м, тогда как Payday 3, напротив, просела. Это происходит на фоне усилий студии по оживлению проекта: в 2025 году компания получила права на самостоятельное издание Payday 3, выпустила крупные обновления, переработку системы навыков и новый контент, а также расширила аудиторию за счёт релиза в подписочных сервисах.

Тем не менее статистика игроков остаётся неутешительной. В Steam пиковый онлайн Payday 3 за последние сутки составил лишь несколько сотен человек, тогда как Payday 2 регулярно собирает десятки тысяч одновременных игроков. Для проекта 2013 года такие показатели выглядят впечатляюще и подчёркивают его устойчивость.

В целом выручка Starbreeze за 2025 год выросла, но одновременно увеличились и чистые убытки компании. Ситуацию осложнили отмена проекта по Dungeons & Dragons (Project Baxter) и волна сокращений в 2025–2026 годах.

При этом разработчики утверждают, что продолжают работу над восстановлением доверия аудитории к Payday 3 и называют этот процесс «долгосрочным». Параллельно студия заключила партнёрство с Sidetrack Games для поддержки Payday 2 на ПК — культовая часть продолжает получать патчи и улучшения качества жизни.