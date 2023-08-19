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Payday 3 21.09.2023
6.8 122 оценки

Payday 3 была добавлена в более чем 1,5 миллиона списков желаний в Steam

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monk70
Новости

Payday 3 была добавлена в 1,5 миллиона списков желаний в Steam и может мгновенно стать хитом после запуска. В конце концов, речь идет о продолжении любимой игры, которая за долгие годы достигла миллионов игроков по всему миру.

Об этом сообщил аккаунт X @EmbracerInvest. Подтверждение того же пришло от Embracer Group и студии разработки Starbreeze, которые также сообщили, что с января эта цифра выросла на один миллион единиц. Вполне естественно, что так получилось, учитывая, что тем временем игра наконец-то была показана публике, после долгих лет разработки и слухов о ней.

На данный момент Payday 3 занимает шестое место в рейтинге самых разыскиваемых игр в Steam, уступая Manor Lords, Hades II, Party Animals, Hollow Knight: Silksong и Starfield, но чуть выше Cities: Skylines II, Frostpunk 2 и STALKER 2: Heart of Chornobyl.

Запуск Payday 3 состоится 21 сентября 2023 года на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
trava10

Лет через 10, когда выйдет большинство длс можно будет купить по большой скидке и поиграть. А сейчас бессмысленно...

2
StrelitziaReg

Лучше сейчас поиграть , пока игра не засрана 100000 длс за деньги.

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trava10 StrelitziaReg

Ага, пройти 8 ограблений пару раз, с несколькими оружками, с кучей багов за 20 часов, окончательно разочароваться и удалить)

0
StrelitziaReg trava10

Ну лучше так , потому что игра будет потом сосать деньги с тебя за длс.

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