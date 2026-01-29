Payday 3 готовится к большим переменам: Starbreeze раскрыла дорожную карту обновлений на 2026 год

Студия Starbreeze представила подробный план развития кооперативного шутера Payday 3 на 2026 год, обозначив ключевые направления работы на ближайшие месяцы. Уже в феврале разработчики сосредоточатся на улучшении качества жизни игроков. В игру внесут правки в механику взлома замков и сейфов, доработают стрельбу, уменьшат тряску камеры и внесут ряд других изменений, направленных на повышение комфорта.

Одновременно с этим на тестовых серверах уже доступен запуск матчей с пиринговым P2P-хостингом. В перспективе Payday 3 полностью перейдёт на эту систему, что, по мнению команды, обеспечит более стабильное соединение по сравнению с текущими выделенными серверами.

В марте в игре появятся квестовые линии — новая «эволюция» привычных типов заданий. Они предложат дополнительное разнообразие геймплея и новые награды, а их сложность и объём будут корректироваться с учётом отзывов сообщества. Также разработчики намерены расширить систему модификаторов ограблений, которые сейчас, по их словам, используются недостаточно активно.

Апрельские обновления будут посвящены улучшению читаемости происходящего на экране. Переработают поведение и появление врагов, а также интерфейс, чтобы игрокам было проще ориентироваться в бою. Отдельный акцент сделают на обновлении уже существующих ограблений, включая релизные миссии, улучшив их структуру, цели и случайные элементы. Несмотря на недавние увольнения в Starbreeze, команда Payday 3 продолжает полноценно развивать проект.