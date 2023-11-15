Payday 3 не получала обновлений из-за "критической ошибки в нашем бэкенде", запуск игры "разочаровал" Starbreeze

Справедливости ради стоит сказать, что запуск Payday 3 оказался не самым удачным. Вторая часть вышла в 2013 году и собрала преданных поклонников по всему миру, а вот триквел всех распугал ворохом технических проблем и спорными дизайнерскими решениями. Казалось бы, разработчики должны днями и ночами клепать патчи, чтобы как можно скорее все «починить», однако игра уже долгое время не получала каких-то значимых обновлений.
Пролить свет на ситуацию вызвался продюсер Starbreeze Андреас Хелл-Пеннингер, который сделал следующее заявление:
Коротко говоря, мы обнаружили критическую ошибку в нашем конвейере обновлений серверной части. Существует значительный риск того, что любое сделанное нами обновление может повлиять на сохранения и прогресс игрока.
У нас нет причин откладывать обновления так надолго. И нас, и вас, игроков, расстроило то, что запуск прошел так, как он прошел. Мы предприняли необходимые шаги, чтобы гарантировать, что наши обновления не будут создавать больше проблем, чем решать.
В Payday 3 в настоящее время в Steam одновременно играют чуть менее 700 игроков, а в Payday 2 — 10 000. Почувствуйте разницу.
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Видимо клепать длс к 3 части уже так не получится.
А т.е это ОНИ разочарованы?))))) Это наверное ИХ обманули и выпустили мусор?)))) Бедняги (((((