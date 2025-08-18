Payday 3 не сдается: Starbreeze анонсировала DLC с новым ограблением

Несмотря на тяжёлый старт, Payday 3 продолжает развиваться и не так давно было представлено свежее дополнение — Delivery Charge, которое добавит новое ограбление. На этот раз банда Payday столкнётся с давними врагами из GenSec, отправившись грабить транспортное депо у причала.
Разработчики обещают несколько вариантов входа, расширенные возможности тактики и обновлённую рандомизацию событий, которая сделает каждое прохождение непредсказуемым. Кроме того, появится новая система «услуг» — она позволит открывать дополнительные цели и зарабатывать больше, меняя привычный подход к ограблениям.
Для Starbreeze Studios это обновление стало важным шагом: студия стремится доказать, что проект не заброшен, а продолжает развиваться. Несмотря на неудачный релиз, Payday 3 сохраняет уникальную атмосферу напряжённых миссий, где успех зависит от командной работы и грамотного планирования.
DLC Delivery Charge призвано вернуть интерес игроков и укрепить позиции игры в жанре кооперативных шутеров.
Старт не просто тяжёлый - он на малой тяге. Пиар-компания как-будто вообще не осуществлялась.
На бумаге и правда выглядит как самое реиграельное ограбление за всю серию . правда опять блин задерживают, в августе должно было выйти :(