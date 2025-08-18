Payday 3 не сдается: Starbreeze анонсировала DLC с новым ограблением

Несмотря на тяжёлый старт, Payday 3 продолжает развиваться и не так давно было представлено свежее дополнение — Delivery Charge, которое добавит новое ограбление. На этот раз банда Payday столкнётся с давними врагами из GenSec, отправившись грабить транспортное депо у причала.

Разработчики обещают несколько вариантов входа, расширенные возможности тактики и обновлённую рандомизацию событий, которая сделает каждое прохождение непредсказуемым. Кроме того, появится новая система «услуг» — она позволит открывать дополнительные цели и зарабатывать больше, меняя привычный подход к ограблениям.

Для Starbreeze Studios это обновление стало важным шагом: студия стремится доказать, что проект не заброшен, а продолжает развиваться. Несмотря на неудачный релиз, Payday 3 сохраняет уникальную атмосферу напряжённых миссий, где успех зависит от командной работы и грамотного планирования.

DLC Delivery Charge призвано вернуть интерес игроков и укрепить позиции игры в жанре кооперативных шутеров.