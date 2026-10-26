Payday 3 получила крупное октябрьское обновление и набор Guns Blazin' Crimebond в стиле Дикого запада

Для PAYDAY 3 вышло обновление 3.10, добавляющее новое ограбление, контент в тематике Дикого Запада и ряд исправлений.

Главным нововведением стал набор Guns Blazin' Crimebond, включающий тематические костюмы, косметические предметы, оружейные перки, парные револьверы и дробовики. Последние два вида оружия впервые появились в игре. Часть предметов из набора можно получить за очки Renown даже без покупки DLC.

Также в игре появилось новое испытание для опытных грабителей: необходимо пройти Houston Breakout на сложности OVERKILL и захватить судью при побеге.

Ещё одним нововведением стало ограбление Feeding Frenzy — переработанная версия задания Gold & Sharke. Действие происходит ночью, а игрокам с самого начала предстоит действовать открыто, без скрытного прохождения.

На PS5 Pro разработчики добавили поддержку технологии масштабирования PSSR, которую можно включить в настройках графики. Кроме того, новые игроки теперь могут начинать ограбления без регистрации Nebula: учётная запись будет создаваться автоматически и привязываться к аккаунту игровой платформы.

Обновление также включает изменения баланса оружия, корректировки перков, улучшения интерфейса и исправления ошибок в различных ограблениях. Разработчики устранили несколько проблем с противниками, атакующими игроков сразу после возрождения, а также исправили ошибки взаимодействия с объектами и прохождения заданий.