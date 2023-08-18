Payday 3 удаляет деревья навыков, вводит вторичную валюту C-Stacks и узлы мастерства

Для Payday 3 от Starbreeze Studios доступен новый дневник разработчиков, в котором команда обсуждает прогресс и навыки. В то время как в Payday 2 было дерево навыков, сиквел покончил с этим, вместо этого выбрав линии навыков.
Как объясняет старший гейм-дизайнер Миодраг Ковачевич:
«В основном они работают так: у нас есть базовый узел, у вас есть узлы улучшения и узел мастерства. Узлы улучшения варьируются от 3 до 5 в зависимости от навыка, а затем у нас есть узлы мастерства, которые слабее, но они не требуют, чтобы вы оборудовали какие-либо улучшения или базу».
Интересно, что вам не нужно обновление, чтобы получить следующее в очереди. Игрокам нужно только разблокировать базовый навык, а затем они могут выбрать улучшения, которые они хотят.
Что касается Crime Net Stacks или C-Stacks, это вторичная валюта, которую будут использовать игроки. Вы по-прежнему будете использовать наличные для покупки оружия и многого другого, но, конвертировав их в C-Stacks, вы сможете приобрести специальное оружие, косметику и «высококачественное оборудование». Они также необходимы для окончательного обновления оружия.
Стоит отметить, что чем больше денег обменивается на C-Stacks, тем дороже становится процесс, но, к счастью, стоимость сбрасывается еженедельно. Starbreeze поясняет, что это не премиальная валюта, и вы можете зарабатывать C-Stacks только играя в игру.
Payday 3 выходит 21 сентября на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.
Кто то хорошо кушает
А потом через полгода-год эта валюта станет донатной.