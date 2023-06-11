Payday 3 выйдет этой осенью - Представлен первый геймплейный трейлер ©

В рамках выставки Xbox Games Showcase разработчики из Starbreeze Studios наконец-таки показали первый геймпленый видеоролик, а также назвали точную дату выхода шутера Payday 3. Уже 21 сентября этого года фанаты франшизы смогут отправиться на ограбления, окунувшись в игровой опыт с совершенно новой графикой, механиками, оружием и, конечно же, миссиями. Кроме того, уже сейчас можно ознакомиться со страницей игры в Steam, где доступен предзаказ. Важно подметить, что в первый же день релиза проект попадет в Game Pass.

Касаемо самого трейлера, в нем вы можете оценить первую демонстрацию игрового процесса, где можно взглянуть на целое ограбление банка с захватом заложников, управлением различными гаджетами, ну и, конечно же, динамичными перестрелками против огромного количества спецназа. Ролик выдался действительно динамичным.