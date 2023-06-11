Payday 3 21.09.2023
6.9 104 оценки

Payday 3 выйдет этой осенью - Представлен первый геймплейный трейлер

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4efy
Новости

В рамках выставки Xbox Games Showcase разработчики из Starbreeze Studios наконец-таки показали первый геймпленый видеоролик, а также назвали точную дату выхода шутера Payday 3. Уже 21 сентября этого года фанаты франшизы смогут отправиться на ограбления, окунувшись в игровой опыт с совершенно новой графикой, механиками, оружием и, конечно же, миссиями. Кроме того, уже сейчас можно ознакомиться со страницей игры в Steam, где доступен предзаказ. Важно подметить, что в первый же день релиза проект попадет в Game Pass.

Касаемо самого трейлера, в нем вы можете оценить первую демонстрацию игрового процесса, где можно взглянуть на целое ограбление банка с захватом заложников, управлением различными гаджетами, ну и, конечно же, динамичными перестрелками против огромного количества спецназа. Ролик выдался действительно динамичным.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Newworld_DESTROYER

пережиток прошлого пытается почивать на лаврах былой славы, жаль что этот дизайн устарел уже лет 10 как. это все равно что выпускать очередную вариацию л4д, которую забудут через 2 дня после релиза

3
Inqnaspan

Графика конечно не сильно улучшилась, за столько то лет после выхода второй части.

1
Merelone

PAYDAY 2 + RESHADE + SweetFX

1
1barac9U7ada7

это он там с двухстволки без перезарядки стреляет? ну ну

-1
KrolikAlkogolik

Это ты там пользоваться интернетом неумеешь?Krieghoff KRIEGHOFF OPTIMA 12 DURAL набери

0