Payday 3 выйдет этой осенью - Представлен первый геймплейный трейлер

В рамках выставки Xbox Games Showcase разработчики из Starbreeze Studios наконец-таки показали первый геймпленый видеоролик, а также назвали точную дату выхода шутера Payday 3. Уже 21 сентября этого года фанаты франшизы смогут отправиться на ограбления, окунувшись в игровой опыт с совершенно новой графикой, механиками, оружием и, конечно же, миссиями. Кроме того, уже сейчас можно ознакомиться со страницей игры в Steam, где доступен предзаказ. Важно подметить, что в первый же день релиза проект попадет в Game Pass.
Касаемо самого трейлера, в нем вы можете оценить первую демонстрацию игрового процесса, где можно взглянуть на целое ограбление банка с захватом заложников, управлением различными гаджетами, ну и, конечно же, динамичными перестрелками против огромного количества спецназа. Ролик выдался действительно динамичным.
пережиток прошлого пытается почивать на лаврах былой славы, жаль что этот дизайн устарел уже лет 10 как. это все равно что выпускать очередную вариацию л4д, которую забудут через 2 дня после релиза
Графика конечно не сильно улучшилась, за столько то лет после выхода второй части.
PAYDAY 2 + RESHADE + SweetFX
это он там с двухстволки без перезарядки стреляет? ну ну
Это ты там пользоваться интернетом неумеешь?Krieghoff KRIEGHOFF OPTIMA 12 DURAL набери