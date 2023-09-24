Первое обновление Payday 3 запланировано на 5 октября

Payday 3, как это, к сожалению, часто бывает, не получила хорошего старта из-за ряда технических проблем и некоторых дизайнерских решений, не получивших одобрения фанатов. Если для последнего нет немедленных решений, то, по крайней мере, команда работает над остальным. К сожалению, первого обновления придется подождать некоторое время – до 5 октября 2023 года.
Разработчица Starbreeze SBZ_Elisabeth сообщила через Discord игры, что первый патч Payday 3 запланирован на 5 октября и что он будет решать различные проблемы, в том числе связанные с косметическими элементами версии для PS5.
Учитывая темп сегодняшнего игрового мира, ожидание нескольких недель крупных обновлений Payday 3 может оказаться слишком большим для некоторых игроков. Однако очевидно, что важно, чтобы команда решала проблемы и не создавала других: часто спешка создавала больше проблем, чем решала.
Генеральный директор Starbreeze также уже извинился за проблемы и подтвердил, что команда работает не покладая рук. Так что нам просто нужно подождать.
Интересно, сервера поправят, или так и будет бесконечный поиск...
Им надо что то с DLSS сделать ибо не гоже это когда при включении плюс 10 кадров стало) Да и к тому же я в файлах игры покопался и увидел что там лежит файл «nvngx_dlssg_3.1.0» это значит что должна быть генерация кадров. Фпс супер не стабильный от 70 до 200 скажет не важно будь стрельба взрывы или тишина.
Вот, опять идут жалобы на очередную игру. Неужели так сложно выпустить что-то без проблем? Ну конечно, кто же говорил, что обновление поможет - на самом деле все это дымовая завеса, чтобы отвлечь недовольных и потушить пожар!
А смысл тут вообще писать что-то - все равно все исправят не скоро. пустые обещания, технические проблемы и никакой отдачи. Я так и знал, что из этого Payday 3 ничего не получится - лучше бы вообще ничего не выпускали, чем такой брак.
Ну что, кто купился на хайп и мутный трейлер? Кто верил в революционный кооп и классный геймплей? А теперь сидите и жалуйтесь, как у вас игра не работает. Можете сколько угодно ждать обновлений - ничего не изменится, разрабы опять все проколются. Лучше бы уж сразу потратили деньги на нормальную игру, а не на этот недоделанный позор.
В общем, ничего нового. Еще один провал года - вот что получается из очередного анонса. Надеяться не на что, проще было сразу не надеяться вообще. В следующий раз подумают дважды, прежде чем что-то выпускать.