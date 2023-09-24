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Payday 3 21.09.2023
6.7 171 оценка

Первое обновление Payday 3 запланировано на 5 октября

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monk70
Новости

Payday 3, как это, к сожалению, часто бывает, не получила хорошего старта из-за ряда технических проблем и некоторых дизайнерских решений, не получивших одобрения фанатов. Если для последнего нет немедленных решений, то, по крайней мере, команда работает над остальным. К сожалению, первого обновления придется подождать некоторое время – до 5 октября 2023 года.

Разработчица Starbreeze SBZ_Elisabeth сообщила через Discord игры, что первый патч Payday 3 запланирован на 5 октября и что он будет решать различные проблемы, в том числе связанные с косметическими элементами версии для PS5.

Учитывая темп сегодняшнего игрового мира, ожидание нескольких недель крупных обновлений Payday 3 может оказаться слишком большим для некоторых игроков. Однако очевидно, что важно, чтобы команда решала проблемы и не создавала других: часто спешка создавала больше проблем, чем решала.

Генеральный директор Starbreeze также уже извинился за проблемы и подтвердил, что команда работает не покладая рук. Так что нам просто нужно подождать.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Spitfire_old

Интересно, сервера поправят, или так и будет бесконечный поиск...

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floyPex

Им надо что то с DLSS сделать ибо не гоже это когда при включении плюс 10 кадров стало) Да и к тому же я в файлах игры покопался и увидел что там лежит файл «nvngx_dlssg_3.1.0» это значит что должна быть генерация кадров. Фпс супер не стабильный от 70 до 200 скажет не важно будь стрельба взрывы или тишина.

-1
Gridon

Вот, опять идут жалобы на очередную игру. Неужели так сложно выпустить что-то без проблем? Ну конечно, кто же говорил, что обновление поможет - на самом деле все это дымовая завеса, чтобы отвлечь недовольных и потушить пожар!

А смысл тут вообще писать что-то - все равно все исправят не скоро. пустые обещания, технические проблемы и никакой отдачи. Я так и знал, что из этого Payday 3 ничего не получится - лучше бы вообще ничего не выпускали, чем такой брак.

Ну что, кто купился на хайп и мутный трейлер? Кто верил в революционный кооп и классный геймплей? А теперь сидите и жалуйтесь, как у вас игра не работает. Можете сколько угодно ждать обновлений - ничего не изменится, разрабы опять все проколются. Лучше бы уж сразу потратили деньги на нормальную игру, а не на этот недоделанный позор.

В общем, ничего нового. Еще один провал года - вот что получается из очередного анонса. Надеяться не на что, проще было сразу не надеяться вообще. В следующий раз подумают дважды, прежде чем что-то выпускать.

-1