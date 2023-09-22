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Payday 3 21.09.2023
6.8 159 оценок

Первые отзывы Payday 3 подчеркивают основные достоинства и проблемы игры

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Procy_on
Новости

После нескольких лет, прошедших с момента анонса, и многих неудобств, с которыми столкнулись разработчики, Payday 3 наконец-то вышла. Игроки могут познакомиться с очередной частью онлайнового шутера, ориентированного на ограбления, но стоит ли оно того?

В 2023 году нет недостатка в многообещающих продуктах, но время от времени появляются и игры, которым, несмотря на отличную основу, в конечном итоге чего-то не хватает. В настоящее время Payday 3 имеет средний рейтинг 72%, при этом многие журналисты отмечают ряд сильных сторон игры.

Payday 3 отличается захватывающим геймплеем, игроки могут выполнять миссии различными способами, дизайн локаций не разочаровывает, а кооперативная игра доставляет массу удовольствия. Разнообразные нападения доступны с момента запуска игры, персонажи оснащены различными навыками, а стрельба вновь доставляет удовольствие. Кроме того, Starbreeze разработала надежную систему прокачки.

Однако в какой-то степени разработчики не выполнили всех своих обещаний - Payday 3 не предлагает массу контента в день запуска, искусственный интеллект ботов разочаровывает (одиночная игра утомляет), а в рецензиях можно прочитать, что реализованная формула немного устарела. Некоторые журналисты надеялись на куда более впечатляющий сеттинг.

Вот как выглядят первые оценки Payday 3:

  • Generación Xbox - 85 / 100
  • VideoGamer - 8 / 10
  • Stevivor - 7,5 / 10
  • Cerealkillerz - 7,3 / 10
  • IGN - 7 / 10
  • Digital Trends - 3,5 / 5
  • ZdobywcyGier.eu - 7 / 10
  • Seasoned Gaming - 7 / 10
  • Gamer Guides - 7 / 10
  • Hobby Consolas - 68 / 100
  • Gamerheadquarters - 6,7 / 10
  • Press Start - 6,5 / 10
  • Checkpoint Gaming - 6 / 10
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