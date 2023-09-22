Первые отзывы Payday 3 подчеркивают основные достоинства и проблемы игры

После нескольких лет, прошедших с момента анонса, и многих неудобств, с которыми столкнулись разработчики, Payday 3 наконец-то вышла. Игроки могут познакомиться с очередной частью онлайнового шутера, ориентированного на ограбления, но стоит ли оно того?
В 2023 году нет недостатка в многообещающих продуктах, но время от времени появляются и игры, которым, несмотря на отличную основу, в конечном итоге чего-то не хватает. В настоящее время Payday 3 имеет средний рейтинг 72%, при этом многие журналисты отмечают ряд сильных сторон игры.
Payday 3 отличается захватывающим геймплеем, игроки могут выполнять миссии различными способами, дизайн локаций не разочаровывает, а кооперативная игра доставляет массу удовольствия. Разнообразные нападения доступны с момента запуска игры, персонажи оснащены различными навыками, а стрельба вновь доставляет удовольствие. Кроме того, Starbreeze разработала надежную систему прокачки.
Однако в какой-то степени разработчики не выполнили всех своих обещаний - Payday 3 не предлагает массу контента в день запуска, искусственный интеллект ботов разочаровывает (одиночная игра утомляет), а в рецензиях можно прочитать, что реализованная формула немного устарела. Некоторые журналисты надеялись на куда более впечатляющий сеттинг.
Вот как выглядят первые оценки Payday 3:
- Generación Xbox - 85 / 100
- VideoGamer - 8 / 10
- Stevivor - 7,5 / 10
- Cerealkillerz - 7,3 / 10
- IGN - 7 / 10
- Digital Trends - 3,5 / 5
- ZdobywcyGier.eu - 7 / 10
- Seasoned Gaming - 7 / 10
- Gamer Guides - 7 / 10
- Hobby Consolas - 68 / 100
- Gamerheadquarters - 6,7 / 10
- Press Start - 6,5 / 10
- Checkpoint Gaming - 6 / 10