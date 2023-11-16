Первые результаты Payday 3 оказались ниже ожиданий издателя

В промежуточном отчете Embracer о финансовых результатах за второй квартал текущего финансового года также кратко говорится о неоднозначном запуске Payday 3.
Запуск игры был не совсем удачным, но в прошлом месяце разработчику Starbreeze удалось решить большинство проблем с подбором игроков.
В связи с этим мы наблюдали неоднозначный прием и показатели игры Payday 3, разработанной внешними разработчиками, а также нескольких более мелких релизов в этом квартале.
В отчете также отмечается, что "игра Payday 3, разработанная Starbreeze Studios и выпущенная 21 сентября, принесла положительный скорректированный показатель EBIT, а инвестиции в нее окупились во втором квартале.
Мы ожидаем, что в 2023/24 финансовом году она будет приносить положительный вклад, но ниже ожиданий руководства, что связано с более слабым запуском, когда непредвиденная ошибка, связанная с внешним программным обеспечением для подбора игроков, повлияла на впечатления геймеров.
На впечатления геймеров повлиял повальный донат предыдущей части. Вот и нет доверия. В pay day 2 играл , больше не хочется.
ну, так игру надо было делать, а не каловый продукт
- Starbreeze удалось решить большинство проблем с подбором игроков
даже в самом начале? Хз, скипнул его как и darktide.