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об игре
Payday 3 21.09.2023
6.7 222 оценки

Первые результаты Payday 3 оказались ниже ожиданий издателя

butcher69
Новости

В промежуточном отчете Embracer о финансовых результатах за второй квартал текущего финансового года также кратко говорится о неоднозначном запуске Payday 3.

Запуск игры был не совсем удачным, но в прошлом месяце разработчику Starbreeze удалось решить большинство проблем с подбором игроков.

В связи с этим мы наблюдали неоднозначный прием и показатели игры Payday 3, разработанной внешними разработчиками, а также нескольких более мелких релизов в этом квартале.

В отчете также отмечается, что "игра Payday 3, разработанная Starbreeze Studios и выпущенная 21 сентября, принесла положительный скорректированный показатель EBIT, а инвестиции в нее окупились во втором квартале.

Мы ожидаем, что в 2023/24 финансовом году она будет приносить положительный вклад, но ниже ожиданий руководства, что связано с более слабым запуском, когда непредвиденная ошибка, связанная с внешним программным обеспечением для подбора игроков, повлияла на впечатления геймеров.
-3
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Morpex333

На впечатления геймеров повлиял повальный донат предыдущей части. Вот и нет доверия. В pay day 2 играл , больше не хочется.

3
JohnTornton

ну, так игру надо было делать, а не каловый продукт

1
bohdan2015

- Starbreeze удалось решить большинство проблем с подбором игроков

даже в самом начале? Хз, скипнул его как и darktide.

-1