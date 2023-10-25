Первый патч Payday 3 проходит тестирование и сертификацию, бесплатные обновления контента запланированы до конца года

Starbreeze предоставила новую информацию о первом патче Payday 3. Хотя дата пока еще не названа, разработчики упомянули, что первый патч для Payday 3 сейчас проходит «тестирование и сертификацию». Студия также объясняет, почему потребовалось выпустить первый патч для игры, а также пообещала, что бесплатный контент будет доступен всем игрокам до конца года.
Первое обновление Payday 3 – почему его выпуск так долго длится:
- Первый патч уже отправлен и в настоящее время проходит процесс тестирования и сертификации. Авторы взяли на себя обязательство перед игроками сохранять паритет между всеми платформами, поэтому это важная часть этого процесса.
- Причина, по которой подготовка этого первого патча заняла так много времени, очень длинная и сложная, но вкратце она заключается в том, что разработчики обнаружили критические ошибки в конвейере обновлений вскоре после выпуска игры. Если не устранить эту проблему и не обеспечить надежную тестовую среду, существует значительный риск стирания прогресса игрока.
- Starbreeze видит много отзывов игроков о системе прогресса. Дизайнеры сткдии рассматривают возможность адаптации системы, чтобы сбалансировать как систему испытаний, так и предлагать очки позора за каждое ограбление, и они скоро поделятся дополнительной информацией о том, как это будет выглядеть.
- Как только разработчики смогут стабильно выпускать патчи, команда также выполнит планы по выпуску большего количества контента для игры. Ожидайте появления бесплатных обновлений контента для игры до конца года.
Starbreeze добавляет, что команда разработчиков сожалеет и понимает разочарование и гнев сообщества, а также то, что это «не та ситуация, в которой мы хотим оказаться».
Что тут осталось до конца года? Если до 2025 из-за того, что они натворили на релизе, то еще пойму, но зная их предыдущие игры - Фиксы до 24 года, потом опять будут 1001 платных dlc.
Мысли переформулируй, ничего не понятно.
Пойди отдохни, похоже котелок не варит (если конечно у тебя так не 24/7)
Зачем сразу меня тупым пытаться выставить? Я же тебя не пытался, хотя искренне не понимаю, что ты пытался сказать в изначальном комментарии, и для меня он выглядит, как белиберда детсадовца. Спокойно попросил переформулировать свой поток мыслей, нет надо вместо этого бычить.
Не знаю что тут было непонятного. До конца года осталось немного, они хотят игрокам бесплатные обновления предоставить. За такой промежуток можно только бесплатные фиксы проблем предоставить, которые наворотили сами разработчики на релизе.
Если бы речь шла о бесплатных обновлениях до 2025 года, тогда бы понял. Дерьма сделали, извиняйтесь-разгребайте.
Тем временем lord of the fallen выпускающая патчи почти каждый день после релиза...... да пд 3 по сути мерт уже
он мёртв со старта...