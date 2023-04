По словам генерального директора, предстоящий запуск Payday 3 станет крупнейшим для Starbreeze ©

2023 год — «год Payday 3», как говорит разработчик Starbreeze. Прошло уже почти целое десятилетие, с тех пор, как Payday 2 вышла в Steam. Кооперативный шутер в последнее время продолжает набирать обороты, за последние несколько лет было выпущено несколько крупных обновлений, и теперь команда надеется извлечь выгоду из этого медленного, но устойчивого роста с выпуском Payday 3 в этом году. .

«Это абсолютно одна из игр, частью которых я был, у которой самая большая аудитория. Сейчас много людей увидят это».

Эти слова генерального директора Starbreeze Тобиаса Шёгрена в интервью GamesIndustry.biz исходят из подсчетов компании, согласно которым около 40 миллионов игроков уже сыграли в игры Payday.

В финансовом отчете Starbreeze за 2022 год отмечается, что в настоящее время доля доходов от продаж игр увеличилась на 80% — обычно это указывает на то, что доход от игры превысил 50 миллионов долларов, хотя Шёгрен отказывается подтверждать этот факт. Тем не менее, он отмечает, что «показатели пользователей онлайн и ежемесячно активных пользователей с течением времени, наше общее количество загрузок и рост количества регистраций на странице сообщества Payday 2 в Steam — все это показывает, что игра все еще развивается очень, очень сильно и имеет фантастическое количество поклонников».

Наряду с предстоящим запуском Payday 3, Starbreeze также пошла по стопам таких игр, как The Witcher 3, The Last of Us и Halo, чтобы создать телешоу, основанное на сериале. В партнерстве с продюсерской компанией Stockholm шоу будет вдохновлено такими персонажами, как Heat, а также некоторыми громкими именами, которые уже сотрудничали с Payday 2, — John Wick, Scarface, Point Break и Reservoir Dogs.

Шёгрен говорит, что видит в этом возможность конкретизировать личности некоторых из самых знаковых лиц Payday. «Маски определили большую часть их личности. Есть история о том, почему у них есть именно эта маска».

У Starbreeze есть еще много чего интересного — помимо Payday 3, Шёгрен говорит:

«У нас в разработке находятся еще две игры. Мы планируем выпустить одну в 2025 году, а другую в 2027 году».

Любопытно, что, хотя он не раскрывает, что именно они могут повлечь за собой, он отмечает, что «они будут представлять собой смесь лицензированной ИС и нашей собственной ИС».

На данный момент, однако, похоже, что Payday 3 собирается следовать модели «игры как услуга», в которой ее предшественница добилась большого успеха. Шёгрен объясняет, что команда планирует «продолжать делать то, что мы хорошо делаем с точки зрения игр как услуги — многопользовательские и совместные игры с прочной связью с этим сообществом». Он даже заходит так далеко, что говорит: «Все, что мы будем делать в будущем, будет в этой области, чтобы мы могли говорить о наших сильных сторонах и с аудиторией, которую мы создали».