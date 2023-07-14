Похоже, Payday 3 потребует постоянного подключения к Интернету ©

Фанаты Payday, для вас есть не очень хорошие новости. Похоже, Payday 3 потребует постоянного подключения к Интернету, даже если вы играете в одиночку. Эта новость поступила от одного из разработчиков, который ответил на вопрос фаната.

Вопрос: Будет ли в Payday 3 офлайн-режим? Нравится играть соло?

Ответ: Э… нет. Вы сможете играть в нее самостоятельно, но я уверен, что для игры вам понадобится подключение (неразборчиво).

Это изменение по сравнению с Payday 2, где действительно был автономный режим, не требующий подключения к Интернету. Будем надеяться, у разработчиков будет больше информации о том, почему это решение было принято в первую очередь, или, что еще лучше, они отменят это решение.

Payday 3 выходит 21 сентября на Xbox Series X|S, PS5 и ПК. Она будет доступна в первый день на Xbox Game Pass.