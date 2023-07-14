Фанаты Payday, для вас есть не очень хорошие новости. Похоже, Payday 3 потребует постоянного подключения к Интернету, даже если вы играете в одиночку. Эта новость поступила от одного из разработчиков, который ответил на вопрос фаната.
Вопрос: Будет ли в Payday 3 офлайн-режим? Нравится играть соло?
Ответ: Э… нет. Вы сможете играть в нее самостоятельно, но я уверен, что для игры вам понадобится подключение (неразборчиво).
Это изменение по сравнению с Payday 2, где действительно был автономный режим, не требующий подключения к Интернету. Будем надеяться, у разработчиков будет больше информации о том, почему это решение было принято в первую очередь, или, что еще лучше, они отменят это решение.
Payday 3 выходит 21 сентября на Xbox Series X|S, PS5 и ПК. Она будет доступна в первый день на Xbox Game Pass.
Они хотят продавать скины,а с офлайн режимом все взламывают и получают их на халяву.
Взломают через онлайн, только тупо другие пострадаю
Как будто у кого то еще остался интернет по карточкам, лол. Компьютер вообще подключен к интернету 24/7,так что не понимаю в чем проблема...
Похоже, Payday 3 мне не интересен, чисто из принципа
А сетевой шутер должен работать без подключения к Интернету?
Там ведь и сингл можно играть
Ну так-то да, в pd1 и pd2 можно играть в оффлайн лобби. Зачем ты выдал свой коммент, если в принципе не знаком с игрой?