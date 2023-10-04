Разработчики Payday 3 готовят серьезные изменения в прогрессии шутера

Разработчики из студии Starbreeze спустя несколько недель после релиза Payday 3 наконец-то починили сетевые режимы кооперативного шутера. Об этом сообщили ведущие представители команды разработчиков на недавней прямой трансляции. В рамках стрима они подтвердили, что у них есть амбициозные планы на оперативные и масштабные патчи, которые должны будут удовлетворить пожелания игрового сообщества.
Как сообщается, в первую очередь разработчики сосредотачиваются на технической составляющей игры. Для Payday 3 уже готовятся исправления и улучшения для игрового процесса. Вместе с этим команда изучает отзывы игроков и на основе них собирается изменить систему прогрессии.
Мы услышали вас, и мы работаем над рядом изменений в системе прогрессии. Пока я не могу сказать, над какими именно. Мы работаем над этим, затем мы собираемся протестировать и проверить это, чтобы убедиться, что это соответствует тому, как мы хотим, чтобы это работало, а также сверим с вашими отзывами. Поэтому, как только у нас появится ясность в этом вопросе, мы сообщим об этом.
— Андреас Пеннингер, ведущий продюсер Payday 3.
В настоящее время игроки недовольны прогрессией Payday 3 из-за начисления опыта. Дело в том, что опыт в шутере можно заработать только за выполнение заданий. То есть за успешные ограбления, убийства, отличную скрытность и другие игровые возможности начисления опыта вообще не происходит, что делает режимы чувствующимися ограниченными.
Разработчики также добавили, что планируют долгосрочную поддержку Payday 3. Для кооперативного шутера будут регулярно выпускать контентные патчи и обновления с изменениями игрового процесса. В Starbreeze надеются создать отличную игру с помощью прямого диалога со своими игроками.
Игра только вышла, а уже переделывают. К - качество.
payday себя изжил годы назад и каждый выход нового это скорее деградация а не прогресс
Так аналогов нет как бы
gta 5 online
Смеешься? Payday это SWAT 4 x l4d в кооперативе, хта онлаин это обычный шутер от третьего лица
Так дело не в этом, а в самом дизайне игры и уровней. Они банальные и очевидные, в них нет чего-то такого, чтобы сказать - вау, вот это игра, прям хочу в ней жить. Никакого прогресса между Kane & Lynch 2: Dog Days и GTA Online нет. Типичный ААА-дизаин. Иногда мне казалось что я Hitman играю какой-то.
А в payday не так - дизаин авторский, ориентирован на игру от первого лица, крайне необычный подход к командным ролям, карты огромные и сложные, задания сложные, часто построенные на внимании игрока. Стиль игры хорошо проработан, нет ощущения что ты попал в какую-то другую игру. Стелс работает по своим принципам, штурм по своим, всегда есть вариативность и возможность делать какие-то необчные штуки. Да и ограбления разные - я вообще на банки почти не ходил, только операции сопровождал и базы грабил. Crime Boss: Rockay City тоже весьма неплох в этом плане.
Это разные игры, они может и внешне похожи, но GTA V Online это больше фан сервис для игроков GTA, Payday 2 для тех кто устал от типичных шутеров и хочет сильного погружения в мир игры.