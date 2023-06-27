Разработчики Payday 3 хотят коллаборацию с "Крепким орешком" и устроить ограбление в "Континентале" ©

Разработчики Payday 3 хотят в будущем создать кроссовер с "Крепким орешком" и "Бэтменом", а также повторить сотрудничество с Джоном Уиком, устроив ограбление в "Континентале".

За годы своего существования серия Payday постепенно стала известна своими кроссоверами и сотрудничествами с различными играми и фильмами. Среди наиболее известных из них - Джон Уик, Тони Монтана из "Лица со шрамом", Билл Овербек из Left 4 Dead и Джекет из Hotline Miami, в комплекте с диктофонными репликами.

В разговоре с Альмиром Листо, главой сообщества/бренд-менеджером Payday 3, и продюсером игры Андреасом Халл-Пеннингером журналист спросил их, что бы они хотели увидеть во вселенной Payday в будущем. Листо предложил "Крепкий орешек" с Джоном Макклейном и Накотоми Плаза, а он и Хелл-Пеннингер согласились, что Бэтмен был бы отличной возможностью.

Листо сказал: "У меня есть два варианта, к которым я сразу же подхожу - Джон Макклейн из "Крепкого орешка", чтобы (Ганс Грубер) мог сказать: "Это Джон Макклейн, стреляй в стекло!" в Накатоми Плаза. А потом, конечно же, Бэтмен. Представьте себе зловещий свет, затем Бэтмен прыгает вниз через стекло, вы слышите музыку, а потом он просто вас расстреливает".

Хелль-Пеннингер поддержал мысль о Бэтмене, отметив: "Да, мне нравится идея Бэтмена. Представьте себе, что вы провели весь сезон в Готэм-сити, пока ночью не ограбили банк и вдруг увидели в небе Бэтсигнал."

Это не единственный потенциальный кроссовер, о котором говорили Листо и Халль-Пеннингер. Игроки Payday 2 помнят, что одним из самых больших кроссоверов в этой игре был "Джон Уик", который вышел как раз в то время, когда вышел первый фильм. Теперь, когда серия стала массовой, похоже, что Starbreeze хочет вернуться к этому фильму и расширить его, даже предположив, что "Континенталь" может стать одним из играбельных уровней игры.

Листо сказал: "Ничего не подтверждено, но я думаю, что все возможно после запуска. Мы упоминали, что Payday 2 имеет более 30 совместных проектов, включая Джона Уика, и что мы запустили персонажа за два дня до выхода первого фильма, чтобы представить его миру. Думаю, если все пойдет хорошо с Payday 3, я уверен, что Lionsgate будет готова к разговору о мистере Уике".