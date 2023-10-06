Разработчики Payday 3 перенесли выход первого большого обновления на несколько дней

День 5 октября должен был стать важным для поклонников последней игры Starbreeze: по сути, ожидалось большое обновление Payday 3, которое решит проблемы с подбором игроков. Однако, команда разработчиков отложила его выход в последний момент.
Через несколько дней после официального сообщения о планах выхода DLC Payday 3 до 2024 года команда, занимающаяся проектом, принесла публичные извинения:
«Мы очень сожалеем об этом, но мы решили отложить выпуск сегодняшнего патча, чтобы гарантировать его стабильность».
Решение отложить крупное обновление Payday 3 обусловлено стремлением к большему успеху в работе, проводимой разработчиками.
Однако, к счастью, любителям онлайн-сиквела Payday 2 не придется долго ждать: окно обслуживания сервера Payday 3 запланировано на 6–10 октября 2023 года. Патч, запланированный на этот четырехдневный период, должен гарантировать улучшение онлайн-опыта всех игроков, но нам просто нужно подождать еще немного.