Разработчики Payday 3 подробнее рассказали про микротранзакции и сезонный абонемент на фоне недовольства фанатов ©

Payday 3 наконец-то выходит в этом году, но не без скандалов. Как и во многих многопользовательских играх, в этом сиквеле есть микротранзакции и сезонный абонемент.

В официальном FAQ игры для третьей части были подробно описаны два вида сезонных абонементов. Серебряный сезонный абонемент дает игрокам первые шесть месяцев загружаемого контента, состоящего из 2 ограблений, 2 наборов костюмов и 2 наборов оружия. Игроки, получившие золотой сезонный абонемент, получают годовые загружаемые материалы, которые включают в себя 4 ограбления, 4 набора костюмов и 4 набора оружия.

Микротранзакции для игры позволят игрокам использовать реальные деньги, чтобы получить больше Payday Credits. В FAQ указано, что эти кредиты предназначены только для косметики и не повлияют на игровой процесс.

Основываясь на предоставленной информации, кажется, что Payday 3 будет следовать модели, очень похожей на своих предшественников. Хотя доплата за игру всегда будет предметом обсуждения, это, похоже, норма в индустрии для многопользовательских игр.

Это не значит, что фанаты полностью довольны продолжением. Многие геймеры отменили свои предварительные заказы на игру, узнав, что она доступна только онлайн. Даже те, кто хочет играть в одиночную кампанию, должны быть подключены к Интернету.