Разработчики Payday 3 сообщили точное время выхода

До выпуска следующей игры Deep Silver на тему ограблений Payday 3 осталось несколько дней, а те, кто приобрел серебряную или золотую версию игры, смогут сыграть в нее немного раньше.
Дата выхода Payday 3 в раннем доступе наступит 18 сентября 2023 года для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК, за три дня до фактического запуска игры. Имейте в виду, что этот предварительный период будет доступен только в том случае, если вы приобретете Серебряное или Золотое издание игры. Все остальные варианты, такие как Day One и Collector’s Editions, не позволят вам войти в ранний доступ.
Согласно объявлению, опубликованному в официальном аккаунте игры в Твиттере, время начала раннего доступа Payday 3 начнется в 18:00 по московскому времени. Вот как это время распределяется по регионам: