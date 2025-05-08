Разработчики Starbreeze получили все права на Payday 3 и обещают поддержку игры

Шведская студия Starbreeze осуществила, сделку, которая составила около 33 миллионов шведских крон, что эквивалентно примерно 3,4 миллионам долларов, а несколько лет назад франшиза оценивалась как минимум в $50 млн. Расчёты прошли через передачу акций класса B, которые были приобретены Embracer Group — владельцем Plaion. Теперь компания официально стала и разработчиком, и издателем этого проекта, подписав соответствующее соглашение с Plaion.

В пресс-релизе отмечается, что решение ускорит выпуск нового контента и откроет больше стратегических возможностей.

Это соглашение позволит Starbreeze значительно ускорить разработку контента для Payday 3 и использовать более широкие стратегические возможности для развития франшизы Payday в целом. Мы ценим поддержку Plaion, которая всегда была уверена в светлом будущем Starbreeze и укрепляла наши связи с крупными мировыми игроками в этой индустрии.

Компания поблагодарила Plaion за сотрудничество и выразила надежду на совместную работу над будущими проектами. Хотя партнёрство с издателем завершено, стороны не исключают продолжения взаимодействия в рамках франшизы. Для Starbreeze такая сделка важна, ведь игра столкнулась с волной критики за технические проблемы и нехватку контента. Возвращение контроля может стать шансом на перезапуск проекта и восстановление интереса среди фанатов.

Скоро Payday 3 получит обновление Armor 2.0 и ограбление Party Powder Heist, в котором игроки обчистят железнодорожный склад, а проходить миссию можно по-разному. Изменения в системе брони будут связаны с тремя новыми типами брони, которые вставляются в слоты жилета и могут восстанавливать свои характеристики. Броня будет стоить серьезных денег, но станет обязательным условием для создания эффективных уснановок.

Payday 3 в настоящее время доступна на, PlayStation 5 и Xbox Series, и ПК. Однако спрос на игру остается минимальным: по данным Steam, ежедневно к игре присоединяются менее 600 игроков, с учётом неудачного старта Payday 3 в сентябре 2023 года.