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Payday 3 21.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.5 296 оценок

Разработчики Starbreeze получили все права на Payday 3 и обещают поддержку игры

KoRnEr KoRnEr

Шведская студия Starbreeze осуществила, сделку, которая составила около 33 миллионов шведских крон, что эквивалентно примерно 3,4 миллионам долларов, а несколько лет назад франшиза оценивалась как минимум в $50 млн. Расчёты прошли через передачу акций класса B, которые были приобретены Embracer Group — владельцем Plaion. Теперь компания официально стала и разработчиком, и издателем этого проекта, подписав соответствующее соглашение с Plaion.

В пресс-релизе отмечается, что решение ускорит выпуск нового контента и откроет больше стратегических возможностей.

Это соглашение позволит Starbreeze значительно ускорить разработку контента для Payday 3 и использовать более широкие стратегические возможности для развития франшизы Payday в целом. Мы ценим поддержку Plaion, которая всегда была уверена в светлом будущем Starbreeze и укрепляла наши связи с крупными мировыми игроками в этой индустрии.

Компания поблагодарила Plaion за сотрудничество и выразила надежду на совместную работу над будущими проектами. Хотя партнёрство с издателем завершено, стороны не исключают продолжения взаимодействия в рамках франшизы. Для Starbreeze такая сделка важна, ведь игра столкнулась с волной критики за технические проблемы и нехватку контента. Возвращение контроля может стать шансом на перезапуск проекта и восстановление интереса среди фанатов.

Скоро Payday 3 получит обновление Armor 2.0 и ограбление Party Powder Heist, в котором игроки обчистят железнодорожный склад, а проходить миссию можно по-разному. Изменения в системе брони будут связаны с тремя новыми типами брони, которые вставляются в слоты жилета и могут восстанавливать свои характеристики. Броня будет стоить серьезных денег, но станет обязательным условием для создания эффективных уснановок.

Payday 3 в настоящее время доступна на, PlayStation 5 и Xbox Series, и ПК. Однако спрос на игру остается минимальным: по данным Steam, ежедневно к игре присоединяются менее 600 игроков, с учётом неудачного старта Payday 3 в сентябре 2023 года.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Антон Радикалушкин

Разрабы не бросают свое наследие, респект

Пользователь ВКонтакте

Возможно (возможно) все так плохо вышло как раз из за издателя. То есть понятно, что если бы не издатель, сиарбриз и так уже давно обанкротится, что он, собственно, и сделал. Но вот, пришли какие то мутные личности, хоть и с деньгами. И получилось... То, что получилось // Александр Ковалёв

Merelone

Уважение разработчикам. Если бы игра в момент выхода находилась в том состоянии, в котором находится сейчас - то держалась бы уверенно и по сей день.

В сравнении с 2-ойкой, выглядит свежо, жаль саундтрек не такой убойный

Мегапекарь

Лучше бы получили права на продолжение Риддика

Пользователь ВКонтакте

Нет им веры особой // Оливер Алексеев