Шутер Payday 3 получил DLC и бесплатное обновление с одиночным режимом игры

Разработчики из студии Starbreeze Studios в прошлом году отметились крайне неудачным запуском кооперативного шутера про ограбления Payday 3. Несмотря на высокие ожидания поклонников серии, разработчики не смогли предложить интересный геймплей, поэтому многие геймеры уже давно покинули проект. Тем не менее, авторы не оставляют попыток исправить ситуацию и выпускают свежие обновления с новым контентом. На днях для Payday 3 вышел патч с несколькими интересными новшествами, а также было выпущено DLC.
Платное дополнение к игре под названием "Boys in Blue" доступно владельцам Silver Edition, Gold Edition и Gold Pass, а также отдельно на ПК, Xbox Series S|X и PlayStation 5. В его состав DLC входят:
- Пакет «Ограбление»: PAYDAY 3: Глава 2 – "Boys in Blue"
- Пакет оружия с 3 новыми видами оружия, 26 модификациями и 2 косметическими предметами.
- Косметический пакет с 4 новыми масками, 4 новыми костюмами и 4 новыми перчатками.
Бесплатное обновление для шутера выглядит куда интереснее. Патч для Payday 3 впервые включает одиночный режим, пока в рамках бета-версии. В этом режиме матчи будут запускаться локально с устройств игроков. Это позволяет пропустить этап подбора игроков, то есть игроки по-прежнему должны войти в систему и иметь доступ к интернету, но только для первоначальной идентификации и запуска. Это первый шаг к поддержке полноценного автономного режима в будущем.
Вместе с этим апдейт добавляет новое основное оружие — LMG, поддержку Nvidia DLSS 3 и другие улучшения.
Еще и твитч дропы бахнут. 4 новых пушки, хрен накопишь на все моды :( // Миша Силовичков
Автор вообще в игру заходил? обнова выйдет 28
и длс бесплатное на сайте-блоге писали
Для оффлайн нужен интернет - классно , кукушка едит дальше, кто нибудь подскажет игра вообще жива? Просто такое ощущение что разрабы не знают что с ихней игрой.