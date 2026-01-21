Сокращения затронули студию Starbreeze, разработчика Payday 3

В студии Starbreeze Studios, создавшей Payday 3, произошли сокращения, что стало ещё одним сложным моментом для студии после проблемного запуска игры. В среду несколько сотрудников подтвердили в LinkedIn факт увольнений. На момент написания статьи Starbreeze ещё официально не объявила об увольнениях.

специалист по контролю качества Александр Пересветофф-Морат написал:

Сегодня многие из нас в Starbreeze, Стокгольм, получили печальную новость, и я сейчас ищу новую работу и буду признателен за вашу поддержку. После более чем 7 лет работы в любой компании в любой отрасли, мое время (скорее всего) пришло.

Старший технический продюсер Сабина аф Йочник добавила:

В связи с недавними сокращениями в Starbreeze моя должность была определена как находящаяся под угрозой сокращения, поэтому я начинаю думать о том, что делать дальше.

С момента запуска в 2023 году Payday 3 столкнулась с рядом проблем. Запуск был настолько неудачным, что игроки были разочарованы и вообще покидали игру, в результате чего Starbreeze уволила своего генерального директора Тобиаса Сьёгрена. В конце 2024 года Starbreeze даже объявила о том, что собирается инвестировать «значительно меньше» средств в контент второго года для Payday 3.

Несмотря на меньшие инвестиции в игру, студия продолжала обновлять и поддерживать её. Последнее обновление — 3.1 — от 13 января включало в себя новое ограбление «Шопинг», а также ряд изменений баланса игры.