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Payday 3 21.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.6 278 оценок

Sony раскрыла список игр для подписчиков PlayStation Plus на февраль 2025 года

butcher69
Новости

Компания Sony объявила список игр, которые станут доступны подписчикам PlayStation Plus в феврале 2025 года. В подборку вошли Payday 3, High on Life и Pac-Man World Re-Pac. Эти игры можно будет загрузить с 4 февраля по 3 марта.

Для тех, кто ещё не успел забрать январские проекты, Suicide Squad: Kill the Justice League, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered и The Stanley Parable: Ultra Deluxe будут доступны до 3 февраля.

  • Payday 3 (PS5) – кооперативный FPS о сложных ограблениях с участием четырёх игроков.
  • High on Life (PS4, PS5) – шутер с фирменным юмором создателей Rick and Morty.
  • Pac-Man World Re-Pac (PS4, PS5) – обновлённая версия классического платформера.

Sony также сообщила, что с января 2026 года PlayStation Plus сосредоточится на играх для PS5, постепенно сокращая поддержку PS4.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Большая Флейта

Видимо у грабежа 3 совсем все плохо, даже на консолях, раз засунули в раздачу на фоне увольнений))) Жадность фраера сгубила, ничему крупные компании не учатся. Надеюсь старбриз закроется

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Антон Радикалушкин

Он с релиза и в геймпассе был. А сейчас модно показать юзерам как они пофиксили игру )

0
My life is a game

у них кстати нет подписки как у хвох на пк?

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sapov

Только на приставку. И то все берут для игры в онлайне

0
-zotik-

У сони нет магаза своего на пк, да и сомневаюсь что будет

0
211186

Пэйдэй3 хуетень

0