Sony раскрыла список игр для подписчиков PlayStation Plus на февраль 2025 года

Компания Sony объявила список игр, которые станут доступны подписчикам PlayStation Plus в феврале 2025 года. В подборку вошли Payday 3, High on Life и Pac-Man World Re-Pac. Эти игры можно будет загрузить с 4 февраля по 3 марта.
Для тех, кто ещё не успел забрать январские проекты, Suicide Squad: Kill the Justice League, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered и The Stanley Parable: Ultra Deluxe будут доступны до 3 февраля.
- Payday 3 (PS5) – кооперативный FPS о сложных ограблениях с участием четырёх игроков.
- High on Life (PS4, PS5) – шутер с фирменным юмором создателей Rick and Morty.
- Pac-Man World Re-Pac (PS4, PS5) – обновлённая версия классического платформера.
Sony также сообщила, что с января 2026 года PlayStation Plus сосредоточится на играх для PS5, постепенно сокращая поддержку PS4.
Видимо у грабежа 3 совсем все плохо, даже на консолях, раз засунули в раздачу на фоне увольнений))) Жадность фраера сгубила, ничему крупные компании не учатся. Надеюсь старбриз закроется
Он с релиза и в геймпассе был. А сейчас модно показать юзерам как они пофиксили игру )
у них кстати нет подписки как у хвох на пк?
Только на приставку. И то все берут для игры в онлайне
У сони нет магаза своего на пк, да и сомневаюсь что будет
Пэйдэй3 хуетень