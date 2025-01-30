Sony раскрыла список игр для подписчиков PlayStation Plus на февраль 2025 года

Компания Sony объявила список игр, которые станут доступны подписчикам PlayStation Plus в феврале 2025 года. В подборку вошли Payday 3, High on Life и Pac-Man World Re-Pac. Эти игры можно будет загрузить с 4 февраля по 3 марта.

Для тех, кто ещё не успел забрать январские проекты, Suicide Squad: Kill the Justice League, Need for Speed: Hot Pursuit Remastered и The Stanley Parable: Ultra Deluxe будут доступны до 3 февраля.

Payday 3 (PS5) – кооперативный FPS о сложных ограблениях с участием четырёх игроков.

High on Life (PS4, PS5) – шутер с фирменным юмором создателей Rick and Morty.

Pac-Man World Re-Pac (PS4, PS5) – обновлённая версия классического платформера.

Sony также сообщила, что с января 2026 года PlayStation Plus сосредоточится на играх для PS5, постепенно сокращая поддержку PS4.