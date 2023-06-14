Payday 3 21.09.2023
6.9 106 оценок

Создатели Payday 3 рассказали несколько подробностей о шутере в первой части дневников разработчиков

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butcher69
Новости

Авторы Payday 3 выпустили первую часть из серии дневников разработчиков, в котором рассказали несколько подробностей о предстоящем шутере. По словам авторов, большую роль в повествовании триквела сыграет Нью-Йорк, а игроки заметят большое количество мелких отличий от предыдущей части.

Например, в Payday 3 появится полноценный стелс, когда персонажи уже могут начать ограбление, но о них ещё не знают. В предыдущей части каждое ограбление делилось на две части - мирное обследование локации и сам процесс ограбления. Так же появится возможность вести переговоры и обмен заложников.

PayDay 3 выйдет 21 сентября 2023 года для PlayStation 5, Xbox X Series X|S и ПК через Steam и Epic Games Store. На старте игра также будет доступна в каталоге Game Pass.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Фейк Бобби Котика

Пусть лучше раскажут как спустя 10 лет на другом движке они сделали триквел, которая ничем не отличается от сиквела.

4
dima_answer

жаль ценник сильно завысили

0
JohnTornton

лучше бы рассказали, почему первая и вторая части у нас доступны, а третья нет. лицемерное гнильё

0