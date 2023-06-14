Создатели Payday 3 рассказали несколько подробностей о шутере в первой части дневников разработчиков

Авторы Payday 3 выпустили первую часть из серии дневников разработчиков, в котором рассказали несколько подробностей о предстоящем шутере. По словам авторов, большую роль в повествовании триквела сыграет Нью-Йорк, а игроки заметят большое количество мелких отличий от предыдущей части.
Например, в Payday 3 появится полноценный стелс, когда персонажи уже могут начать ограбление, но о них ещё не знают. В предыдущей части каждое ограбление делилось на две части - мирное обследование локации и сам процесс ограбления. Так же появится возможность вести переговоры и обмен заложников.
PayDay 3 выйдет 21 сентября 2023 года для PlayStation 5, Xbox X Series X|S и ПК через Steam и Epic Games Store. На старте игра также будет доступна в каталоге Game Pass.
Пусть лучше раскажут как спустя 10 лет на другом движке они сделали триквел, которая ничем не отличается от сиквела.
жаль ценник сильно завысили
лучше бы рассказали, почему первая и вторая части у нас доступны, а третья нет. лицемерное гнильё