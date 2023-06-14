Создатели Payday 3 рассказали несколько подробностей о шутере в первой части дневников разработчиков ©

Авторы Payday 3 выпустили первую часть из серии дневников разработчиков, в котором рассказали несколько подробностей о предстоящем шутере. По словам авторов, большую роль в повествовании триквела сыграет Нью-Йорк, а игроки заметят большое количество мелких отличий от предыдущей части.

Например, в Payday 3 появится полноценный стелс, когда персонажи уже могут начать ограбление, но о них ещё не знают. В предыдущей части каждое ограбление делилось на две части - мирное обследование локации и сам процесс ограбления. Так же появится возможность вести переговоры и обмен заложников.

PayDay 3 выйдет 21 сентября 2023 года для PlayStation 5, Xbox X Series X|S и ПК через Steam и Epic Games Store. На старте игра также будет доступна в каталоге Game Pass.