Создатели проблемной Payday 3 анонсировали официальный спин-офф в Roblox - это попытка спасти франшизу

Несмотря на плачевные показатели кооперативного шутера Payday 3, компания Starbreeze пока не собирается ставить крест на знаменитой франшизе об ограблениях. Студия решила кардинально сменить тактику поиска аудитории. Внезапно разработчики решили, что лучшей идей для спасения будет запуск Payday прямо внутри популярной песочницы Roblox.

Как сообщается, спин-офф создается силами команды из Gamefam, которую сама Starbreeze гордо называет «ведущей компанией в области иммерсивных игр и медиа для поколений Z и "Альфа"». Ожидается, что релиз этого нетипичного блочного приключения состоится уже в этом году.

Напомним, что это уже не первая попытка перенести мир Payday в Roblox. Еще в 2024 году туда была выпущена Notoriety: A Payday Experience от Moonstone Games. Игровой директор Мэтт Диксон заявил, что партнерство с Gamefam позволит им расширить этот опыт и выпустить контент, который будет идеально дополнять работы от Moonstone, подчеркивая стремление издательства «находиться там же, где находится наша аудитория». Кроме того, разработка сторонними руками означает, что основная студия не будет отвлекаться от работы над основным клиентом. Выпуск новых коллабораций, включая анонсированную пару месяцев назад игру в виртуальной реальности (VR), — часть стратегии издателя по расширению своего развлекательного присутствия за пределами ПК.

К сожалению, состояние Payday 3 и её разработчиков выглядит крайне плачевно... Недавно в стенах Starbreeze прошла серия увольнений, параллельно этому онлайн 13-летней классической Payday 2 в Steam до сих пор многократно превышает количество геймеров, запускающих новую провальную часть.