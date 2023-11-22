Starbreeze подтвердила, что в Payday 3 скоро появятся улучшения анимации для режима от первого лица

В сегодняшней трансляции разработчиков Payday 3 глобальный бренд-директор и глава сообщества Альмир Листо подтвердил, что в Payday 3 появится больше анимаций от первого лица. Сюда входят анимации для большинства действий в игре, от связывания гражданских лиц до оживления товарищей по команде.
Команда продемонстрировала в стриме несколько предстоящих анимаций, отрывок из которых вы можете посмотреть по этой ссылке. Пользователю Twitter/X @Tuffcooke_ также удалось создать список всех анимаций, подтвержденных для игры:
Вот все подтвержденные анимации:
- Использование клавиатуры
- Связывание мирных жителей
- Поиск файлов
- Захват предметов
- Откручивание дефлекторов
- Возрождение товарищей по команде
- Размещение вспышек
- Наполнение мешков
- Сбор сумок
- Осмотр оружия
- Сбор из сумок с боеприпасами, аптечкой и броней.
- Руководство гражданскими лицами
- Сканирование карт-ключей
- Открывание двери
Они обязательно помогут игрокам почувствовать себя немного более погруженными в игру. Несмотря на все трудности, с которыми столкнулась Payday 3, разработчики, похоже, стремятся сделать ее игрой, в которую людям будет интересно играть.
Качал на старте, запустил игру, никого не нашёл в онлайне и удалил.
А сразу это сделать, совесть не позволяла?)