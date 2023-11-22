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Payday 3 21.09.2023
6.7 223 оценки

Starbreeze подтвердила, что в Payday 3 скоро появятся улучшения анимации для режима от первого лица

monk70
Новости

В сегодняшней трансляции разработчиков Payday 3 глобальный бренд-директор и глава сообщества Альмир Листо подтвердил, что в Payday 3 появится больше анимаций от первого лица. Сюда входят анимации для большинства действий в игре, от связывания гражданских лиц до оживления товарищей по команде.

Команда продемонстрировала в стриме несколько предстоящих анимаций, отрывок из которых вы можете посмотреть по этой ссылке. Пользователю Twitter/X @Tuffcooke_ также удалось создать список всех анимаций, подтвержденных для игры:

Вот все подтвержденные анимации:

  • Использование клавиатуры
  • Связывание мирных жителей
  • Поиск файлов
  • Захват предметов
  • Откручивание дефлекторов
  • Возрождение товарищей по команде
  • Размещение вспышек
  • Наполнение мешков
  • Сбор сумок
  • Осмотр оружия
  • Сбор из сумок с боеприпасами, аптечкой и броней.
  • Руководство гражданскими лицами
  • Сканирование карт-ключей
  • Открывание двери

Они обязательно помогут игрокам почувствовать себя немного более погруженными в игру. Несмотря на все трудности, с которыми столкнулась Payday 3, разработчики, похоже, стремятся сделать ее игрой, в которую людям будет интересно играть.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Нейтан Дрейк

Качал на старте, запустил игру, никого не нашёл в онлайне и удалил.

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darkMarshall

А сразу это сделать, совесть не позволяла?)

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