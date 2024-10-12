Starbreeze признала, что запуск Payday 3 был "катастрофическим", но грядут огромные перемены

Payday — популярная франшиза онлайн-ограблений, но, к сожалению, ее новейшая игра провалилась. На данный момент, в то время как у Payday 3 около тысячи игроков, у ее предшественницы — более 6 тысяч.

Обсуждая эту тему с порталом PCGamesN, продюсер Андреас Пеннигер заявил, что у Payday 3 был «катастрофический запуск», поскольку игра была выпущена в незавершенном состоянии.

Когда у вас такой запуск, как у нас — катастрофический, когда никто не может играть в игру — негде спрятаться… Игра просто кажется незавершенной. Это был неудачный опыт для наших игроков.

По его мнению, команда была слишком уверена в успехе Payday 2 и в итоге приняла неверные решения. Кроме того, он комментирует, что Payday 2 был 10-летним проектом, и было трудно извлечь из этого урок для новой игры.

Многие проблемы возникли из-за того, что мы недостаточно тщательно провели комплексную проверку. Мы создавали Payday 3, пытаясь понять, чего мы хотим... В итоге это оказался продукт, с которым люди не идентифицировали себя. Я думаю, что мы были слишком уверены в успехе Payday 2, поэтому в итоге приняли решения слишком быстро. Извлечь точные уроки из десятилетнего проекта непросто, но каждый игровой проект отличается от другого. Я думаю, что накопилось много мелочей.

Цель команды сейчас — сделать Payday 3 лучшей возможной игрой, чтобы «вернуть доверие и уважение сообщества».