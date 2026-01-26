Starbreeze прокомментировала увольнения сотрудников и подтвердила дальнейшую поддержку Payday 3

Компания Starbreeze, известная по серии кооперативных шутеров Payday, официально прокомментировала слухи о сокращениях штата. Комьюнити-менеджер Payday 3 подтвердил, что на прошлой неделе в студии действительно прошли «организационные изменения». При этом он подчеркнул, что они не оказали существенного влияния на команду, продолжающую работу над третьей частью серии.

По словам представителя Starbreeze, разработчики по-прежнему полностью сосредоточены на развитии Payday 3 и намерены сделать игру максимально качественной. Эта цель, как отметил сотрудник, остаётся приоритетной «даже если в Payday 3 будет играть всего один человек». Реорганизация внутри компании связана с неким внешним проектом, находящимся в разработке, подробности о котором пока не раскрываются.

В Starbreeze признали, что в текущей ситуации студия не смогла сохранить всех сотрудников, и выразили сожаление по этому поводу. Несмотря на это, новость о продолжении поддержки Payday 3 была воспринята частью сообщества позитивно. Напомним, что после проблемного релиза игра столкнулась с волной критики, однако с тех пор регулярно получает обновления и новый контент.