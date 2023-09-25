Starbreeze собирается сделать Payday 3 "менее зависимой" от привязки к онлайну

После выпуска обновлений и исправлений для сервера Payday 3 компания-разработчик Starbreeze Studios заявила, что рассматривает возможности сделать игру "менее зависимой" от использования онлайновых сервисов в долгосрочной перспективе. Несмотря на то, что Payday 3 получила в Steam в основном негативные отзывы, Starbreeze пообещала продолжать предоставлять игрокам обновления и в то же время работать над повышением стабильности серверов вместе со своими партнерами.
Starbreeze сообщила, что недавно была развернута новая версия программного обеспечения для сервера подбора игроков, которая позволила повысить производительность сервера на всех платформах. Однако обновление ПО, произведенное партнером Starbreeze 24 сентября, вновь привело к нестабильной работе инфраструктуры подбора игроков, и эти проблемы не были зафиксированы во время технической беты или раннего доступа к Payday 3.
Компания Starbreeze пояснила, что проблемы, возникшие в Payday 3, в значительной степени связаны с большим наплывом игроков, в том числе с одновременным количеством игроков 218 250 на всех платформах в выходные дни запуска игры. Однако такой наплыв игроков и проблемы с серверами заставили Starbreeze задуматься о новом партнере по сервису подбора игроков. Хотя пока неясно, каким образом она сможет уменьшить зависимость от этих онлайн-сервисов, Starbreeze заявила, что информация о состоянии серверов Payday 3 будет по-прежнему публиковаться в соцсетях.
Просто криворукие и халатные разрабы не могут достойные сервера игрокам предоставить...