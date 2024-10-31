Starbreeze выпустила Payday 3 Year 1 Edition в честь первой годовщины игры

Starbreeze Studios празднует первую годовщину своего кооперативного шутера с ограблениями Payday 3. Она выпустила Year 1 Edition, включая базовую игру, бесплатные обновления и платные дополнения в одном наборе.

Payday 3 Year 1 Edition включает четыре пакета DLC — Fear and Greed, Boys in Blue, Houston Breakout и Syntax Error. Каждый содержит ограбление, набор оружия и набор портного. Вы также получаете пять «Компенсационных пакетов», которые включают косметику и оружие, а также еще больше косметики в качестве бонусного контента.

Если у вас есть Gold или Collector’s Edition, то Year 1 Edition — это бесплатное обновление. Владельцы базовой игры и Silver Edition должны приобрести Year 1 Pass.

Payday 3 доступна для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.