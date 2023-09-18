Стартовал ранний доступ Payday 3 для владельцев самых дорогих наборов предзаказа

Продолжая довольно спорную тенденцию предоставления раннего доступа к премиум-изданиям, владельцы Silver и Gold изданий Payday 3 могут начать играть в кооперативный шутер от первого лица уже сегодня. Игра выходит 21 сентября на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.
Также на официальном канале серии появилось несколько роликов. Один из них демонстрирует то, как проходило очное тестирование игры. Разработчики открыли регистрацию на возможность "сесть в тюрьму" и одним из первых опробовать шутер.
Второй ролик посвящен обзору коллекционного физического издания. В нем вы найдете не только саму игру на диске, но и разнообразные тематические сувениры, включая колоду игральных карт и эксклюзивную маску.
Разумеется, поскольку в первый же день игра появится в Game Pass, подписчики ПК и Xbox Series X/S могут перейти на Gold Edition и получить ранний доступ. Учитывая, насколько успешной оказалась инициатива Starfield (по крайней мере, в розничной продаже в Великобритании), будет интересно посмотреть, принесет ли она дивиденды Starbreeze Studios.
Payday 3 включает в себя восемь ограблений и шесть играбельных персонажей: Даллас, Хокстон, Вольф и Цепи из предыдущих игр вернулись, а Перл и Джой пополнили список. После запуска в игру будут добавлены новые материалы: первое из четырех платных DLC, Syntax Error, выйдет зимой 2023 года. Игроков также ожидают новые враги, персонажи, косметика, события и обновление движка Unreal Engine 5.