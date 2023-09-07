Свежий трейлер Payday 3 посвятили новым участницам команды грабителей

Вышел новый трейлер Payday 3, в котором представлены две новые участницы ограбления, присоединившиеся к вашей команде: Перл и Джой.
Джой вы, возможно, помните по Payday 2: это хакер из Америки японского происхождения, который также отлично владеет пистолетом-пулеметом.
А вот Перл - новое пополнение в команде, и Starbreeze утверждает, что она привнесет в нее "новое величие".
В трейлере Джой и Перл демонстрируют впечатляющую стрельбу, а также взламывают некоторые системы. Джой носит цифровую маску в стиле Watch Dogs, а Перл - обычную маску клоуна.
В новом трейлере показано, как Перл и Джой проникают на транспортный объект. Они пробираются мимо охранников, камер и других средств защиты, после чего вступают в открытую перестрелку с бронетехникой, а затем скрываются с места преступления.
Payday 3 заводит машину для побега и мчится на PC и консолях 21 сентября, до которого на момент написания статьи осталось всего две недели.
Игра будет доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а если вы являетесь подписчиком Game Pass, то получите возможность ознакомиться с ней в первый же день без дополнительной платы как на консолях, так и на ПК.