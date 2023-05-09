Том Хендерсон делится неутешительными слухами о судьбе Payday 3 ©

Разработчики из студии Starbreeze приступили к разработке Payday 3 еще в 2017 году. На протяжении многих лет авторы не спешили делиться информацией об ожидаемом продолжении кооперативного шутера, но недавно они представили свежий тизер с намеком на скорый релиз проекта. Это обрадовало многих фанатов серии, однако авторитетный инсайдер Том Хендерсон принес не слишком радостные вести. Автор утечек намекает на весьма большие проблемы в разработке шутера.

В своем последнем сообщении Том Хендерсон написал, что вместе с другими игрокам он также рад видеть новый тизер Payday 3. По его словам он был обеспокоен судьбой проекта и студией разработчиков из-за полученных инсайдеров. Он не стал раскрывать подробностей, но по данным Хендерсона еще в конце прошлого года у проекта были серьезные проблемы. Не совсем понятно имеет в виду инсайдер геймплей игры или общее состояние производства. В любом случае мы сможем узнать о проблемах в разработке уже после релиза Payday 3.

Релиз Payday 3 ожидается во второй половине 2023 года на ПК и консолях.