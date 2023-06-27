"Тот же шутер, только еще лучше": журналисты поделились впечатлением от Payday 3 ©

Уже в сентябре этого года состоится выход долгожданного продолжения нашумевшего кооперативного шутера Payday 2. Разработкой третьей части занимается оригинальная команда из студии Starbreeze, которая занималась производством прошлых игр, поэтому за качество игровых механик можно не переживать. Крепкий геймплей в Payday 3 уже успели подтвердить ряд игровых изданий, который на этих выходных успели поиграть несколько часов в раннюю версию игры.

В первую очередь игровые медиа отметили невероятную схожесть Payday 3 со своим прошлым предшественником. Новая игра заимствует самые лучшие элементы из Payday 2 и улучшает их. Некоторые новые фишки в шутере также присутствуют, однако скорее служат расширением уже существующих механик, дополняя общий игровой процесс.

По словам журналистов, они провели в Payday 3 лишь несколько часов и пока не готовы делать какие-либо выводы об игре. За время игровой сессии им удалось ознакомиться с механикой стрельбы, которая получила хорошие отзывы от некоторых рецензентов и правилами ограблений.

Из интересного в превью отметили расширения списка доступных дел и возможностей игроков во время ограблений. Теперь ограбление не будут ограничиваться банками и сейфами, например, можно будет грабить картинные галереи. Во время же самого ограбления у игроков появится возможность вести переговоры с полицейскими, выигрывая время для своей команды и отпуская заложников.