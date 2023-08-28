У разработчиков шутера Payday 3 уже есть план на поддержку игры в течение 18 месяцев после запуска

В сентябре этого года состоится выход ожидаемого продолжения Payday 2, где будет еще больше ограблений и кооперативных возможностей для игроков. Ключевые разработчики из студии Overkill Software в преддверии скорого релиза Payday 3 дали небольшое интервью, в котором подтвердили долгосрочную поддержку игры. Уже на данном этапе у авторов есть готовый план по выпуску контентных обновлений на 1,5 года вперед.
Ведущий продюсер Андреас Хелл Пеннингер и глобальный бренд-директор Альмир Листо из Overkill Software в разговоре с журналистами IGN признались, что у них весьма высокие ожидания от релиза Payday 3. Они уверены в сильной заинтересованности игроков, поэтому собираются активно поддерживать шутер после релиза, как минимум, 18 месяцев. Для этого команда разработчиков уже составила план на добавление нового контента и активно работает над обновлениями, которые будут расширять возможности игры.
Как отмечают разработчики, Payday 3 при выходе предложит 8 ограблений с масштабными и уникальными картами. Пострелизные обновления для шутера будут расширять арсенал оружия, возможности игрока и добавлять новые доступные ограбления. В Overkill Software не исключают, что в итоге поддержка Payday 3, как и у Payday 2, составит более 10 лет.
Релиз Payday 3 запланирован на 21 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.
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А через полтора года превратится в тыкву?