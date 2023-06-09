Payday 3 2023 г.
6.9 104 оценки

В Epic Games Store нашли официальный арт Payday 3

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butcher69
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Если вы пропустили, то вчера в Epic Games Store началась бесплатная раздача PayDay 2. Вместе с этим в магазине добавили страница Payday 3, и в базе данных пользователи нашли официальный арт грядущей новинки.

Payday 3 - это продолжение популярного кооперативного шутера Payday 2. Игроки наслаждались захватывающим процессом планирования и совершения ограблений в этой серии, и ожидается, что Payday 3 продолжит эту уникальную кооперативную игру в жанре FPS.

Вчера стало известно, что Payday 3, вероятно, выйдет 21 сентября этого года.

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