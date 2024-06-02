В еще не вышедшую игру от Valve играет больше людей, чем в Payday 3

ayday 3, долгожданное продолжение игры, которое не оправдало ожиданий, выйдя в конце 2023 года, продолжает вызывать насмешки со стороны сообщества. Однако на этот раз один человек заметил, что количество игроков в игре ниже, чем в игре, которая еще даже не вышла.

На момент написания этой статьи Payday 3 имеет почти 40 000 пользовательских отзывов и находится в Steam с рейтингом «в основном отрицательный». В то время как при запуске игры возникли проблемы с серверами, игроки также критикуют плохой пользовательский интерфейс, медленный прогресс, множество ошибок и глюков, а также другие причины.

Спустя четыре месяца после запуска игры студия Starbreeze сообщила, что многие игроки не удовлетворены ее текущим состоянием. «Чтобы воплотить ваши отзывы в жизнь, мы собрали ударную команду из ветеранов-разработчиков, представляющих дизайн, сообщество, коммуникационную и производственную команды, чтобы довести PAYDAY 3 до уровня, который оправдает ваши ожидания», - заявила студия в январе.

Месяц спустя Starbreeze анонсировала «Операцию „Сумка медика“», в которой изложила план студии по развитию Payday 3 в течение года. К сожалению, несмотря на многие месяцы контентных обновлений и исправления ошибок, количество игроков в игре продолжает сокращаться. По крайней мере, в Steam.

Deadlock, еще не анонсированный геройский шутер от Valve, о котором уже много утечек, предположительно находится на стадии закрытого тестирования. Несмотря на то, что играть в него могут всего несколько избранных людей, он все же сумел собрать больше игроков, чем Payday 3, шутер от первого лица, которому меньше года.

Согласно странице SteamDB для Deadlock, количество одновременных игроков больше, чем в Payday 3. Как заметил пользователь Reddit, в среднем за 24 часа пиковой активности в Deadlock играет около 1 000 игроков, в то время как в Payday 3 - чуть больше 400.

Подробности о следующей игре Valve впервые появились в начале этого месяца от пользователя X (бывший Twitter), известного как Гейб Фолловер. В сообщении от 16 мая он написал: «Deadlock. Следующая игра Valve. Ранее известная как Neon Prime, Citadel. Соревновательный геройский шутер от третьего лица. Сражения 6 против 6 на огромной карте».

Вскоре в сети появились геймплей и изображения Deadlock, хотя многие ролики уже были удалены. К сожалению, о дате выхода пока ничего не известно, поскольку Valve официально даже не подтвердила существование игры.