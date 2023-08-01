В Payday 3 будет антипиратская защита Denuvo

Payday 3 защитят с помощью популярной антипиратской программы Denuvo. Информация об этом появилась на Steam-странице шутера.
В июле игроки остались недовольны требованием постоянного подключения к сети для Payday 3. Интернет потребуется даже для одиночной игры с ботами.
Payday 3 выйдет 21 сентября 2023 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Со 2 по 7 августа разработчики проведут бета-тестирование шутера.
Зачем в онлайн игре, которая в первый день выйдет в ГЕЙпассе - долбаная антипиратская защита, которая будет зря жрать производительность?! Я конечно знаю, что разработчики пейдея славятся своими гениальными решениями, но это уже за гранью разумного
потому что это и не полностью онлайн игра- а можно было и оффлайн- поэтму и впяхнули- только вот прикол каторый нам некогда не обьеснят, во 2 части не было дюневы и продажи были огромными а тут что помешало?
Жадность, страх и глупость. Они и так на третью часть всем миром собирали, т.к. не смогли сохранить бабки, что с игроков доили бесконечными длс. Если игра провалился, то вместе с ней уйдут в заказ и разработчики
3 часть требует постоянного интернет подключения.
да враньё это было- как вы не поймёте.
А смысл в сетевом шутере, где весь прогресс сохраняется на серверах, от DRM?
и миллион dlc) Серия конечно успешна:D)
метка дьявола
Они дураки или претворяются?)
Ну учитывая то, что они выпилили из ру региона игру, тогда как пд1 и 2 на месте, то о их адекватности речи уже нет.
На подобную ерундистику могут хоть сразу 5 денув навесить, нафиг эта игра не нужна.