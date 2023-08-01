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Payday 3 21.09.2023
6.8 116 оценок

В Payday 3 будет антипиратская защита Denuvo

Simple Jack
Новости

Payday 3 защитят с помощью популярной антипиратской программы Denuvo. Информация об этом появилась на Steam-странице шутера.

В июле игроки остались недовольны требованием постоянного подключения к сети для Payday 3. Интернет потребуется даже для одиночной игры с ботами.

Payday 3 выйдет 21 сентября 2023 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Со 2 по 7 августа разработчики проведут бета-тестирование шутера.

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-3
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
кум кумич

Зачем в онлайн игре, которая в первый день выйдет в ГЕЙпассе - долбаная антипиратская защита, которая будет зря жрать производительность?! Я конечно знаю, что разработчики пейдея славятся своими гениальными решениями, но это уже за гранью разумного

4
jax baron

потому что это и не полностью онлайн игра- а можно было и оффлайн- поэтму и впяхнули- только вот прикол каторый нам некогда не обьеснят, во 2 части не было дюневы и продажи были огромными а тут что помешало?

-1
кум кумич jax baron

Жадность, страх и глупость. Они и так на третью часть всем миром собирали, т.к. не смогли сохранить бабки, что с игроков доили бесконечными длс. Если игра провалился, то вместе с ней уйдут в заказ и разработчики

2
wianewa jax baron
потому что это и не полностью онлайн игра

3 часть требует постоянного интернет подключения.

0
jax baron wianewa

да враньё это было- как вы не поймёте.

0
warp 37

А смысл в сетевом шутере, где весь прогресс сохраняется на серверах, от DRM?

0
bohdan2015

и миллион dlc) Серия конечно успешна:D)

0
AndruhaGruz
0
Aellie

метка дьявола

-1
dangerous_beast

Они дураки или претворяются?)

-1
wianewa

Ну учитывая то, что они выпилили из ру региона игру, тогда как пд1 и 2 на месте, то о их адекватности речи уже нет.

0
tvorog8088

На подобную ерундистику могут хоть сразу 5 денув навесить, нафиг эта игра не нужна.

-4